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Pedaler a la Mauricienne ab Mauritius

«Mo prend ene bicyclette» und auf geht's auf Entde­ckungstour. Viele unberührte Ecken der Insel und unver­gessliche Erlebnisse warten auf Sie!
Pedaler a la Mauricienne ab Mauritius
Preis auf Anfrage
ab/bis Mauritius
Highlights:
- Die Insel mit dem Fahrrad entdecken
- Der unberührte Osten
- Eine Übernachtung im Zelt
- Einfache, charmante Unterkünfte
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag (A)

Transfer Flughafen / Hotel – Goodlands. Übernachtung / Halbpension La Demeure Saint Antoine.

2. Tag (F, A)

Anlieferung der Bikes. Tour im Norden bis La Nicolière und zurück. Übernachtung / Halbpension La Demeure Saint Antoine.

Dauer: ca. 3 – 5 Std. (60 km).

3. Tag (F, A)

Fahrt an die Ostküste bis nach Belle Mare. Übernachtung / Halbpension Tropical ­Attitude.

Dauer: ca. 3 Std. (50 km).

4. Tag (F)

Entlang der unberührten Ostküste Fahrt bis nach Grande Rivière Sud Est. Ein spezielles Erlebnis erwartet Sie! Übernachtung / Frühstück Otentic Eco Tent.

Dauer: ca. 3 Std. (50 km).

5. Tag (F)

Transfer zum Flug­hafen / Hotel oder individuelle Verlängerung.

Im Preis inbegriffen:
Ankunfts- und Abreisetransfer Flughafen – Hotel – Flughafen
  • 3 Tage Mountainbike Miete
  • Gepäcktransfer zwischen den verschiedenen Unterkünften
  • Wegbeschreibungen
Hinweis
  • Wir empfehlen den eigenen Helm sowie einen Tagesrucksack mitzunehmen.

Preise
5 Tage / 4 Nächte Preis auf Anfrage

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