Pedaler a la Mauricienne ab Mauritius

1 . Tag (A) Transfer Flughafen / Hotel – Goodlands. Übernachtung / Halbpension La Demeure Saint Antoine.

2 . Tag (F, A) Anlieferung der Bikes. Tour im Norden bis La Nicolière und zurück. Übernachtung / Halbpension La Demeure Saint Antoine.



Dauer: ca. 3 – 5 Std. (60 km).

3 . Tag (F, A) Fahrt an die Ostküste bis nach Belle Mare. Übernachtung / Halbpension Tropical ­Attitude.



Dauer: ca. 3 Std. (50 km).

4 . Tag (F) Entlang der unberührten Ostküste Fahrt bis nach Grande Rivière Sud Est. Ein spezielles Erlebnis erwartet Sie! Übernachtung / Frühstück Otentic Eco Tent.



Dauer: ca. 3 Std. (50 km).

5 . Tag (F) Transfer zum Flug­hafen / Hotel oder individuelle Verlängerung.