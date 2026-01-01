Knecht Reisegruppe Gütesiegel
mauritius Reisen Gütesiegel
mauritiusreisen

Pedaler a la Mauricienne ab Mauritius

«Mo prend ene bicyclette» und auf geht's auf Entde­ckungstour. Viele unberührte Ecken der Insel und unver­gessliche Erlebnisse warten auf Sie!
Pedaler a la Mauricienne ab Mauritius
ab CHF 1760.– / pro Person
ab/bis Mauritius
Highlights:
- Die Insel mit dem Fahrrad entdecken
- Der unberührte Osten
- Eine Übernachtung im Zelt
- Einfache, charmante Unterkünfte
Icon calendar 7 Tage / 6 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag (A)

Transfer Flughafen / Hotel – Goodlands. Übernachtung / Halbpension La Demeure Saint Antoine.

2. Tag (F, A)

Anlieferung der Bikes. Tour im Norden entlang der Küste und zurück. Übernachtung / Halbpension La Demeure Saint Antoine.

Dauer: ca. 3 – 5 Std. (60 km).

3. Tag (F, A)

Fahrt an die Ostküste bis nach Belle Mare. Übernachtung / Halbpension Tropical ­Attitude.

Dauer: ca. 3 Std. (50 km).

4. Tag (F)

Entlang der unberührten Ostküste Fahrt bis nach Grande Rivière Sud Est. Ein spezielles Erlebnis erwartet Sie! Übernachtung / Frühstück Otentic Eco Tent.

Dauer: ca. 3 Std. (50 km).

5. Tag (F, A)

Entdecken Sie den Süden. Fahrt an die Küste bei Souillac. Übernachtung / Halbpension Andrea Lodge.

Dauer: ca. 3 – 4 Std. (50 km).

6. Tag (F, A)

Fahrt vorbei an der Teeplantage Bois Chéri und dem heiligen See von Grand Bassin bis nach Chamarel. Übernachtung / Halbpension Lakaz Chamarel Exclusive Lodge.

Dauer: ca. 3 – 5 Std. (40 km).

7. Tag (F)

Transfer zum Flug­hafen / Hotel oder individuelle Verlängerung.

Im Preis inbegriffen:
Ankunfts- und Abreisetransfer Flughafen – Hotel – Flughafen
  • 5 Tage Mountainbike Miete
  • Gepäcktransfer zwischen den verschiedenen Unterkünften
  • Wegbeschreibungen
Hinweis
  • Wir empfehlen den eigenen Helm sowie einen Tagesrucksack mitzunehmen.

Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1760.– / pro Person

Ähnliche Reisen