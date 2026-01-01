Pedaler a la Mauricienne ab Mauritius
Pedaler a la Mauricienne ab Mauritius
ab CHF 1760.– / pro Person
ab/bis Mauritius
Highlights:
- Die Insel mit dem Fahrrad entdecken
- Der unberührte Osten
- Eine Übernachtung im Zelt
- Einfache, charmante Unterkünfte
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag (A)
Transfer Flughafen / Hotel – Goodlands. Übernachtung / Halbpension La Demeure Saint Antoine.
2. Tag (F, A)
Anlieferung der Bikes. Tour im Norden entlang der Küste und zurück. Übernachtung / Halbpension La Demeure Saint Antoine.
Anlieferung der Bikes. Tour im Norden entlang der Küste und zurück. Übernachtung / Halbpension La Demeure Saint Antoine.
Dauer: ca. 3 – 5 Std. (60 km).
3. Tag (F, A)
Fahrt an die Ostküste bis nach Belle Mare. Übernachtung / Halbpension Tropical Attitude.
Fahrt an die Ostküste bis nach Belle Mare. Übernachtung / Halbpension Tropical Attitude.
Dauer: ca. 3 Std. (50 km).
4. Tag (F)
Entlang der unberührten Ostküste Fahrt bis nach Grande Rivière Sud Est. Ein spezielles Erlebnis erwartet Sie! Übernachtung / Frühstück Otentic Eco Tent.
Entlang der unberührten Ostküste Fahrt bis nach Grande Rivière Sud Est. Ein spezielles Erlebnis erwartet Sie! Übernachtung / Frühstück Otentic Eco Tent.
Dauer: ca. 3 Std. (50 km).
5. Tag (F, A)
Entdecken Sie den Süden. Fahrt an die Küste bei Souillac. Übernachtung / Halbpension Andrea Lodge.
Entdecken Sie den Süden. Fahrt an die Küste bei Souillac. Übernachtung / Halbpension Andrea Lodge.
Dauer: ca. 3 – 4 Std. (50 km).
6. Tag (F, A)
Fahrt vorbei an der Teeplantage Bois Chéri und dem heiligen See von Grand Bassin bis nach Chamarel. Übernachtung / Halbpension Lakaz Chamarel Exclusive Lodge.
Fahrt vorbei an der Teeplantage Bois Chéri und dem heiligen See von Grand Bassin bis nach Chamarel. Übernachtung / Halbpension Lakaz Chamarel Exclusive Lodge.
Dauer: ca. 3 – 5 Std. (40 km).
7. Tag (F)
Transfer zum Flughafen / Hotel oder individuelle Verlängerung.
Im Preis inbegriffen:
- 5 Tage Mountainbike Miete
- Gepäcktransfer zwischen den verschiedenen Unterkünften
- Wegbeschreibungen
- Wir empfehlen den eigenen Helm sowie einen Tagesrucksack mitzunehmen.
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1760.– / pro Person