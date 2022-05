Kanada Reisetipps auf einen Blick

Durch die enorme Grösse des Landes sind auch die Klimaunterschiede ganz erheblich. Die angenehmste Reisezeit sind die Monate von Mai bis Oktober. An der Ostküste ist der Herbst (Indian Summer) ein besonderes Highlight. Im Land herrschen sechs Zeitzonen und ebenso viele unterschiedliche Klimazonen. Man trifft von Küste zu Küste sowohl auf ein polares Klima in den nördlichen Regionen und an den Küsten im Osten und besonders im Westen auf ein maritimes Klima. Kontinental zeigt sich das Klima in den Prärieprovinzen Alberta, Saskatchewan und Manitoba, das bedeutet, dass der Übergang von Sommer zu Winter urplötzlich eintritt. An der Atlantikküste bleibt es vergleichsweise kühl. Milde Winter und kühle Sommer dominieren die Atlantikküsten von Neufundland und die Provinzen im Süden dank des Sankt-Lorenz-Golfs. Im kanadischen Sommer kann das Thermometer bis zu 30 Grad Celsius steigen. Als eine der wärmsten Regionen in Kanada gilt dabei das Okanagan Weintal, das im Staat British Columbia liegt. Bei Reisen in die Region Quebec, Montreal, Toronto sind die Monate April bis Oktober. Im Juni bis August ist es mit 25 Grad am wärmsten. Mit nur fünf Regentagen sind die Monate Juli und August die trockensten. Die Winter sind sehr kalt mit Schneefall. Frühling und Herbst versöhnen dagegen mit angenehmen Temperaturen. In der Region rund um Calgary sind Juli und August die idealen Reisemonate. Wegen des sehr grossen Ansturms in dieser Zeit sollte auf Mitte Mai bis Ende Juni oder auf Anfang September bis Anfang Oktober ausgewichen werden. Eine Reise in den Westen Kanadas mit Vancouver lohnt sich das ganze Jahr über, ob im Sommer zum Sonnenbaden oder im Winter zum Skifahren in den Coast Mountains und in den Rocky Mountains. Führt eine Reise in den arktischen Norden Kanadas, in die Northwest Territories, nach Yukon oder Nunavut, sinken die Temperaturen leicht auf minus 33 Grad Celsius und im Dezember beispielsweise ist eine 24-stündige Dunkelheit keine Seltenheit. Ein besonderes Schauspiel bietet sich von Mitte Oktober bis Mitte November, wenn die Polarbären beobachtet werden können.