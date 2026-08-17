Flexible Arbeitszeiten mit Zuweisung von Kundenkontakten
knecht reisen ist der führende Schweizer Fernreisespezialist. Seit über 60 Jahren erfüllen wir Ferienträume mit Fachwissen, Kompetenz und Fokus auf Service sowie beste Qualität.
Eintritt Jederzeit
Das bringen Sie mit
- Langjährige Tourismus-Erfahrung bei einem spezialisierten Reiseveranstalter oder Reisebüro
- Fundierte Destinationskenntnisse für einige unserer 34 Zieldestinationen
- Spass und Freude an der Beratung und Vermittlung von Spezialisten-Wissen
- Hohe Ansprüche an Service- und Dienstleistungsqualität
- Ein hohes Mass an Selbstständigkeit und sorgfältiger Umgang mit Kundendaten
Das bieten wir Ihnen
- Überdurchschnittliches Vergütungsmodell
- Die konstante Zuweisung von Online-Kundenanfragen
- Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsort Zuhause oder ein Arbeitsplatz an den Standorten der Knecht Reisegruppe (23 Standorte)
- IT- und Telefonie Infrastruktur für Remote Work
- Anbindung an unsere Spezialisten-Teams mit regelmässigen Informations-Updates
Unsere Destinationen
Südliches Afrika, Ost-, Zentral und Nordafrika; Australien, Neuseeland und Südsee; USA und Kanada; Süd- und Zentralamerika, Karibik; Mauritius, Seychellen, Malediven; Indien, Sri Lanka; Japan, China und Mongolei; Arabien, Kaukasus, Zentralasien, Skandinavien, Schottland, Osteuropa, Baltikum
Sind Sie bereit, den Erfolgskurs unseres Unternehmens weiter zu gestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und Lebenslauf inkl. Auflistung bereister Reiseländer und -regionen.
Bewerbungen an knecht reisen ag | Human Resources
jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 81