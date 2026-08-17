Flexible Arbeitszeiten mit Zuweisung von Kundenkontakten

knecht reisen ist der führende Schweizer Fernreisespezialist. Seit über 60 Jahren erfüllen wir Ferienträume mit Fachwissen, Kompetenz und Fokus auf Service sowie beste Qualität.

Eintritt Jederzeit

Das bringen Sie mit

Langjährige Tourismus-Erfahrung bei einem spezialisierten Reiseveranstalter oder Reisebüro

Fundierte Destinationskenntnisse für einige unserer 34 Zieldestinationen

Spass und Freude an der Beratung und Vermittlung von Spezialisten-Wissen

Hohe Ansprüche an Service- und Dienstleistungsqualität

Ein hohes Mass an Selbstständigkeit und sorgfältiger Umgang mit Kundendaten

Das bieten wir Ihnen

Überdurchschnittliches Vergütungsmodell

Die konstante Zuweisung von Online-Kundenanfragen

Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsort Zuhause oder ein Arbeitsplatz an den Standorten der Knecht Reisegruppe (23 Standorte)

IT- und Telefonie Infrastruktur für Remote Work

Anbindung an unsere Spezialisten-Teams mit regelmässigen Informations-Updates

Unsere Destinationen

Südliches Afrika, Ost-, Zentral und Nordafrika; Australien, Neuseeland und Südsee; USA und Kanada; Süd- und Zentralamerika, Karibik; Mauritius, Seychellen, Malediven; Indien, Sri Lanka; Japan, China und Mongolei; Arabien, Kaukasus, Zentralasien, Skandinavien, Schottland, Osteuropa, Baltikum

Sind Sie bereit, den Erfolgskurs unseres Unternehmens weiter zu gestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und Lebenslauf inkl. Auflistung bereister Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an knecht reisen ag | Human Resources

jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 81