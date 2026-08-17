Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Reisespezialist/in Ozeanien 50-100%

Arbeitsort  Windisch AG

Eintritt nach Vereinbarung

Das sind Ihre Aufgaben

  • Beratung, Organisation und Verkauf von Reisen nach Australien, Neuseeland und in die Südsee an Reisebüros und Privatkunden
  • Ausarbeitung von Offerten, Reservation von Flügen und Ausstellung von Flugtickets, Erstellung von Reiseprogrammen und Reisedokumenten
  • Teilnahme an Messen und Events

Das bringen Sie mit

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule
  • Berufserfahrung im Tour Operating oder Reisebüro
  • Gute Galileo-, Tarif- und Ticketing-Kenntnisse
  • Fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
  • Destinationskenntnisse und ausgedehnte Reiseerfahrung in den Ländern Ozeaniens
  • Genaue und verantwortungsvolle Arbeitsweise
  • Sie sind ein ausgeprägter Team-Player

Das bieten wir Ihnen

  • Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in professionellem Umfeld
  • Motiviertes und engagiertes Team
  • Regelmässige Studienreisen in Zielgebiete und weitere Ausbildungsangebote
  • Reisevergünstigungen und weitere Vorteile wie Handy-Abonnement zum Spezialpreis etc.
  • Attraktive Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen eines soliden Unternehmens

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an   knecht reisen ag | Matthias Reimann, HR-Beauftragter ad-interim
jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 81

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