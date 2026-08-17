Arbeitsort Windisch AG

Eintritt nach Vereinbarung

Das sind Ihre Aufgaben

Beratung, Organisation und Verkauf von Reisen nach Australien, Neuseeland und in die Südsee an Reisebüros und Privatkunden

Ausarbeitung von Offerten, Reservation von Flügen und Ausstellung von Flugtickets, Erstellung von Reiseprogrammen und Reisedokumenten

Teilnahme an Messen und Events

Das bringen Sie mit

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule

Berufserfahrung im Tour Operating oder Reisebüro

Gute Galileo-, Tarif- und Ticketing-Kenntnisse

Fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch

Destinationskenntnisse und ausgedehnte Reiseerfahrung in den Ländern Ozeaniens

Genaue und verantwortungsvolle Arbeitsweise

Sie sind ein ausgeprägter Team-Player

Das bieten wir Ihnen

Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in professionellem Umfeld

Motiviertes und engagiertes Team

Regelmässige Studienreisen in Zielgebiete und weitere Ausbildungsangebote

Reisevergünstigungen und weitere Vorteile wie Handy-Abonnement zum Spezialpreis etc.

Attraktive Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen eines soliden Unternehmens

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an knecht reisen ag | Matthias Reimann, HR-Beauftragter ad-interim

jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 81