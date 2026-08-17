Arbeitsort Windisch AG
Eintritt nach Vereinbarung
Das sind Ihre Aufgaben
- Beratung, Organisation und Verkauf von Reisen nach Australien, Neuseeland und in die Südsee an Reisebüros und Privatkunden
- Ausarbeitung von Offerten, Reservation von Flügen und Ausstellung von Flugtickets, Erstellung von Reiseprogrammen und Reisedokumenten
- Teilnahme an Messen und Events
Das bringen Sie mit
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule
- Berufserfahrung im Tour Operating oder Reisebüro
- Gute Galileo-, Tarif- und Ticketing-Kenntnisse
- Fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
- Destinationskenntnisse und ausgedehnte Reiseerfahrung in den Ländern Ozeaniens
- Genaue und verantwortungsvolle Arbeitsweise
- Sie sind ein ausgeprägter Team-Player
Das bieten wir Ihnen
- Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in professionellem Umfeld
- Motiviertes und engagiertes Team
- Regelmässige Studienreisen in Zielgebiete und weitere Ausbildungsangebote
- Reisevergünstigungen und weitere Vorteile wie Handy-Abonnement zum Spezialpreis etc.
- Attraktive Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen eines soliden Unternehmens
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.
Bewerbungen an knecht reisen ag | Matthias Reimann, HR-Beauftragter ad-interim
jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 81