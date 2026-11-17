Ferienhäuser Clonmoylan
Galway
Beschreibung
Einleitung
Auf einem parkähnlichen, privaten Gelände von rund 210’000 m2 befindet sich Clonmoylan mit seinen sieben Ferienhäusern. Die wunderschöne Anlage ist ein echter Geheimtipp für Naturliebhaber, Familien, Fischer und Ruhesuchende.
Lage
Im Westen Irlands, direkt am Lough Derg, dem untersten See des bekannten Shannon-Flusses. 12 Kilometer vom Städtchen Portumna, wo sich Einkaufsmöglichkeiten, originelle Pubs mit Musikabenden, ein 18 Loch-Golfplatz und ein 250 Hektar grosser Park mit Wanderwegen befinden. Die Städte Galway und Limerick sind circa eine Autostunde, der Flughafen Dublin circa zweieinhalb Stunden entfernt. Clonmoylan liegt ideal für zahlreiche Ausflüge, zum Beispiel in den «Burren» mit den bekannten «Cliffs of Moher», die «Connemara», nach Birr, Galway, Limerick und vieles mehr.
Angebot
Gemütliche Bar "Red Oak" mit kostenlosem WiFi, täglich ab 17.00 Uhr geöffnet (Montag Ruhetag). Kleines, gepflegtes Restaurant für Abendessen gegen Vorreservation. Hier erfolgt auch die Schlüsselabgabe durch die liechtensteinisch-irische Familie Hilty, Ihre Gastgeber, die Ihnen während des ganzen Aufenthaltes mit Rat und Tat gerne zur Verfügung stehen.
Ihre Gastgeber, die liechtensteinisch-irische Familie Hilty, steht Ihnen während des ganzen Aufenthaltes mit Rat und Tat gerne zur Verfügung
Ihre Gastgeber, die liechtensteinisch-irische Familie Hilty, steht Ihnen während des ganzen Aufenthaltes mit Rat und Tat gerne zur Verfügung
Zimmer
Ferienhäuser Rose Cottage/Wild Gorse Cottage/Butterfly Cottage
Im ersten Stock befindet sich ein zusätzliches Schlafzimmer für zwei Personen (ohne Bad/WC). Zu jedem Cottage gehört ein Gartensitzplatz mit Grill und ein eigenes Ruderboot mit Bootsplatz.
Gartensitzplatz mit Grill und Ruderboot am eigenen Bootsplatz.
Schlafzimmer sowie Dusche/WC und Haartrockner im Parterre, ein weiteres rustikales Schlafzimmer mit Lavabo im ersten Stock. Zu «Ihrer» Insel gehören auch ein eigenes Bootshaus mit Ruderboot und Gartensitzplatz mit Grill.
Ferienhäuser Rose Cottage/Wild Gorse Cottage/Butterfly Cottage
Die drei freistehenden Cottages – benannt nach irischen Blumen – sind alle identisch und im rustikalen Stil gebaut. Schön und mit viel Freiraum in den grossen Park/Garten von Clonmoylan eingebettet. Grosser, gemütlicher Wohnraum mit offenem Kamin, Sitzgruppe, Esstisch, durch Theke abgetrennte, gut ausgestattete Küche mit Geschirrspüler. Im Parterre befinden sich zwei geräumige Doppelschlafzimmer, jedes mit eigener Dusche/WC und Haartrockner.
Im ersten Stock befindet sich ein zusätzliches Schlafzimmer für zwei Personen (ohne Bad/WC). Zu jedem Cottage gehört ein Gartensitzplatz mit Grill und ein eigenes Ruderboot mit Bootsplatz.
Maximale Belegung: 6 Personen
Übernahme: Mittwoch & Samstag
Ferienhaus Hunter’s Home
Freistehendes, rustikales, typisch irisches Häuschen an wunderschöner Lage am See. Sehr geräumiger und behaglicher Wohnraum mit Kamin, Sitzgruppe, Essplatz und Küche, Doppelschlafzimmer, Dusche/WC und Haartrockner. Einer Familie mit Kindern steht das zusätzliche Schlafzimmer mit zwei Betten im Obergeschoss zur Verfügung.
Gartensitzplatz mit Grill und Ruderboot am eigenen Bootsplatz.
Maximale Belegung: 2 Erwachsene und 2 Kinder
Übernahme: Samstag
Ferienhaus Abbey Island (Privatinsel)
Das Cottage auf der «Robinson-Insel» von ungefähr 4000 m2 lässt Jugendträume wahr werden. Hier geniessen Sie absolute Ruhe und Natur pur. Im Parterre des ehemaligen Turmhauses befindet sich die gemütliche Wohnküche mit Fensterfront, von wo aus Sie einen herrlichen Seeblick haben. Angrenzend der behagliche Wohnraum mit offenem Kamin.
Schlafzimmer sowie Dusche/WC und Haartrockner im Parterre, ein weiteres rustikales Schlafzimmer mit Lavabo im ersten Stock. Zu «Ihrer» Insel gehören auch ein eigenes Bootshaus mit Ruderboot und Gartensitzplatz mit Grill.
Maximale Belegung: 4 Personen
Übernahme: Samstag
Aktivitäten
Golf: Geradezu ideal, der nächste 18 Loch und ein 9 Loch-Golfplatz, welcher auch für Anfänger geeignet ist, sind in zehn Autominuten erreichbar. Mindestens zehn weitere, zum Teil hervorragende Plätze, sind in max. einer Autostunde erreichbar. Green Fees ab ca. EUR 25 für 18 Loch-Plätze. Die Hiltys sind Ihnen bei der Reservation der Tee Time gerne behilflich. In Portumna befindet sich ein hervorragender Golflehrer für Fortgeschrittene und Anfänger, Englischkenntnisse erforderlich, eine Stunde Privatunterricht ca. EUR 40.
Ein Fischerboot ist bei jedem Ferienhaus im Mietpreis inbegriffen (Motor gegen Aufpreis).
Golf: Geradezu ideal, der nächste 18 Loch und ein 9 Loch-Golfplatz, welcher auch für Anfänger geeignet ist, sind in zehn Autominuten erreichbar. Mindestens zehn weitere, zum Teil hervorragende Plätze, sind in max. einer Autostunde erreichbar. Green Fees ab ca. EUR 25 für 18 Loch-Plätze. Die Hiltys sind Ihnen bei der Reservation der Tee Time gerne behilflich. In Portumna befindet sich ein hervorragender Golflehrer für Fortgeschrittene und Anfänger, Englischkenntnisse erforderlich, eine Stunde Privatunterricht ca. EUR 40.
Reiten: Ein guter Reitstall befindet sich bei Portumna.
Tennis: Eigener Tennisplatz mit Kunst-rasen/Sandbelag auf dem Gelände, kostenlos für Gäste von Clonmoylan.
Sportfischen: Gleich vor dem Haus.
Ein Fischerboot ist bei jedem Ferienhaus im Mietpreis inbegriffen (Motor gegen Aufpreis).
Für Familien: Spielplatz für Kinder, diverse Feuerstellen für gemütliches BBQ, Picknickinsel und viele Wanderwege auf dem Gelände von Clonmoylan. Diverse Möglichkeiten wie Hallenbad, Go-Kart, «Pet Farm» usw. im Umkreis von circa 30 Autominuten.
Weitere Möglichkeiten: Ausgedehnte Spazierwege, die entlang dem Seeufer und den Kanälen durch Wiesen-, Schilf-, Wald- und Sumpfgebiete führen, wo Sie eine intakte Tierwelt mit Pferden, Ponys, Eseln, Kühen, Enten und Hühnern antreffen werden und eine üppige Vegetation erleben. Unternehmen Sie eine Fahrt mit «Ihrem» Boot auf dem See oder auf den schönen, unberührten Kanälen. Velomiete, Surfen und Segeln können ebenfalls arrangiert werden.
Im Preis inbegriffen
- Flüge mit Aer Lingus ab Zürich oder Genf nach Dublin und zurück
- Flughafen- und Sicherheitstaxen
- Mietwagen Kat. B (Ford Fiesta o.ä.) ab/bis Flughafen Dublin
- 1 Woche Ferienhaus inkl. Ruderboot
- Reiseunterlagen
- Flughafen- und Sicherheitstaxen
- Mietwagen Kat. B (Ford Fiesta o.ä.) ab/bis Flughafen Dublin
- 1 Woche Ferienhaus inkl. Ruderboot
- Reiseunterlagen
Nicht im Preis inbegriffen
- Annullations- und SOS-Schutzversicherung
- Auftragspauschale/gesetzliche Abgabe Garantiefonds
- Allfällige Flugzuschläge falls Basisklasse ausgebucht
- Auftragspauschale/gesetzliche Abgabe Garantiefonds
- Allfällige Flugzuschläge falls Basisklasse ausgebucht
Preis auf Anfrage
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