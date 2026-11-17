Ferienhäuser Rose Cottage/Wild Gorse Cottage/Butterfly Cottage



Die drei freistehenden Cottages – benannt nach irischen Blumen – sind alle identisch und im rustikalen Stil gebaut. Schön und mit viel Freiraum in den grossen Park/Garten von Clonmoylan eingebettet. Grosser, gemütlicher Wohnraum mit offenem Kamin, Sitzgruppe, Esstisch, durch Theke abgetrennte, gut ausgestattete Küche mit Geschirrspüler. Im Parterre befinden sich zwei geräumige Doppelschlafzimmer, jedes mit eigener Dusche/WC und Haartrockner.

Im ersten Stock befindet sich ein zusätzliches Schlafzimmer für zwei Personen (ohne Bad/WC). Zu jedem Cottage gehört ein Gartensitzplatz mit Grill und ein eigenes Ruderboot mit Bootsplatz.



Maximale Belegung: 6 Personen

Übernahme: Mittwoch & Samstag



Ferienhaus Hunter’s Home



Freistehendes, rustikales, typisch irisches Häuschen an wunderschöner Lage am See. Sehr geräumiger und behaglicher Wohnraum mit Kamin, Sitzgruppe, Essplatz und Küche, Doppelschlafzimmer, Dusche/WC und Haartrockner. Einer Familie mit Kindern steht das zusätzliche Schlafzimmer mit zwei Betten im Obergeschoss zur Verfügung.

Gartensitzplatz mit Grill und Ruderboot am eigenen Bootsplatz.



Maximale Belegung: 2 Erwachsene und 2 Kinder

Übernahme: Samstag



Ferienhaus Abbey Island (Privatinsel)



Das Cottage auf der «Robinson-Insel» von ungefähr 4000 m2 lässt Jugendträume wahr werden. Hier geniessen Sie absolute Ruhe und Natur pur. Im Parterre des ehemaligen Turmhauses befindet sich die gemütliche Wohnküche mit Fensterfront, von wo aus Sie einen herrlichen Seeblick haben. Angrenzend der behagliche Wohnraum mit offenem Kamin.

Schlafzimmer sowie Dusche/WC und Haartrockner im Parterre, ein weiteres rustikales Schlafzimmer mit Lavabo im ersten Stock. Zu «Ihrer» Insel gehören auch ein eigenes Bootshaus mit Ruderboot und Gartensitzplatz mit Grill.



Maximale Belegung: 4 Personen

Übernahme: Samstag