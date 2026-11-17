Auf dieser individuellen Rundreise durch den südlichen Teil der Insel erleben Sie das typische Irland von der besten Seite. Sie besuchen unter anderem die charmante Stadt Galway, sehen die berühmten «Cliffs of Moher» oder befahren den spektakulären Ring of Kerry. Dies sind nur wenige Highlights von vielen, die Sie auf Ihrer Mietwagenrundreise erleben werden, stets begleitet von atemberaubenden Küstenszenerien und leuchtend grünen Wiesen mit weidenden Schafsherden. Dabei übernachten Sie in landestypischen Gästehäusern.