Höhepunkte Irlands Süden ab Dublin
Höhepunkte Irlands Süden ab Dublin
Preis auf Anfrage
ab/bis Dublin
Highlights:
- Clonmacnoise
- Burren-Gebiet
- Ring of Kerry
- Wicklow Mountains
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Dublin - Athlone (ca. 170 km)
Linienflug von Zürich nach Dublin und Übernahme des Mietwagens. Sie haben heute genügend Zeit für Besichtigungen. Besuchen Sie «Clonmacnoise», die Ruinen eines der wohl bedeutendsten Klöster Irlands, zwischen Athlone und Portumna am Fluss Shannon gelegen. Übernachtung in der Region von Athlone.
2. Tag Athlone - Ballyvaughan (ca. 170 km)
Heute fahren Sie nach Galway, der charmanten Hauptstadt des Westens mit ihrer malerischen Altstadt. Anschliessend Fahrt durch das imposante Burren-Gebiet in der County Clare. Übernachtung in der Region von Ballyvaughan.
3. Tag County Clare (ca. 150 km)
Heute unternehmen Sie einen Ausflug in die bizarre und unwirtlich scheinende Kalksteinlandschaft des «Burren». Ein Besuch des bekannten «Poulnabrone Dolmen» sowie der wohl spektakulärsten Sehenswürdigkeit Irlands, den «Cliffs of Moher», sollte nicht fehlen. Übernachtung wie am Vortag.
4. Tag Ballyvaughan - Killarney (ca. 200 km)
Fahrt der wunderschönen Küstenszenerie entlang über Lisdoonvarna nach Killimer. Von dort nehmen Sie die Fähre über den Shannon-Fluss nach Tarbert. Anschliessend fahren Sie über Listowel nach Killarney. Übernachtung in der Region von Killarney.
5. Tag Ring of Kerry (ca. 180 km)
Heute unternehmen Sie die Rundfahrt durch die «Iveragh Halbinsel», dem bekannten «Ring of Kerry» mit seinem wunderschönen Panorama und einer artenreichen Vegetation. Übernachtung wie am Vortag.
6. Tag Killarney - Baltimore (ca. 150 km)
Fahrt von Killarney über Kenmare nach Lauragh. Dort überqueren Sie den spektakulären «Healy Pass» nach Adrigole. Weiter gehts über die malerische Südwestküste nach Baltimore. Übernachtung in der Region von Baltimore.
7. Tag Baltimore - Dungarvan (ca. 220 km)
Fahrt entlang der Küstenstrasse im Süden über wohlklingende und charmante Ortschaften wie Clonakilty und Bandon nach Cork. Weiterfahrt über Youghal in die Region von Dungarvan, dem heutigen Etappenziel. Übernachtung in der Region von Dungarvan.
8. Tag Dungarvan - Wicklow (ca. 170 km)
Der letzte Tag führt Sie von Waterford in die County Wicklow – den «Garten Irlands». Besuchen Sie am heutigen Tag «Glendalough» oder die «Powerscourt Gardens». Übernachtung in der Region von Wicklow.
9. Tag Wicklow - Dublin (ca. 70 km)
Fahrt zum Flughafen Dublin. Rückflug mit Linienflug nach Zürich.
Im Preis inbegriffen
- Tägliche Abflüge mit Aer Lingus ab Zürich oder Genf
- Flughafen- und Sicherheitstaxen
- Mietwagen Kat. B (Ford Fiesta oder ähnlich)
- 8 Übernachtungen gemäss Programm im Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC in ausgesuchten B&B’s
- irisches Frühstück
- ausführliche Reisedokumentation
- Annullations- und SOS-Schutzversicherung
- Auftragspauschale/gesetzliche Abgabe Garantiefonds
- Allfällige Flugzuschläge falls Basis Buchungsklasse Aer Lingus ausgebucht
- Kinderreduktionen: 1 oder 2 Kinder von 2 bis 12 Jahren im Zimmer von 2 Erwachsenen erhalten 20% Reduktion.
- Die Namen der Unterkünfte erhalten Sie mit der Reisebestätigung.
- Budgettour: Unterkunft in ausgesuchten B&Bs
- Hoteltour: Unterkunft in ausgesuchten Hotels der Mittelklasse
Preise
9 Tage / 8 Nächte Preis auf Anfrage