In der Hotellobby in Dublin treffen Sie Ihre Reiseleitung und Ihre Mitreisenden, bevor Sie in das geschichtsträchtige Boyne Valley aufbrechen. Eingebettet in sanfte, grün leuchtende Landschaften erwartet Sie mit Monasterboice eine frühchristliche Klosteranlage, berühmt für ihre kunstvoll gearbeiteten keltischen Hochkreuze. Besonders beeindruckend ist das reich verzierte Muirdeach Kreuz, eines der schönsten seiner Art in Irland. Anschliessend reisen Sie weiter in die lebendige Hauptstadt Nordirlands, Belfast.

Bei einer Stadtrundfahrt entdecken Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie die imposante City Hall, die elegante Grand Opera und die moderne Waterfront Hall. Auch der schiefe Albert Clock Tower und die traditionsreiche Queen’s University Belfast dürfen dabei nicht fehlen. Während der Stadtrundfahrt kommen Sie auch an der Werft vorbei, in der die Titanic gebaut wurde. Im Anschluss besuchen Sie das beeindruckende Titanic Belfast Besucherzentrum.

Dieser hochmoderne Komplex wurde im März 2012 zum 100-jährigen Jubiläum des tragischen Untergangs des bedeutendsten Schiffs seiner Zeit eröffnet. Auf über sechs Stockwerken erwarten Sie neun spannende und interaktive Galerien, die den Bau der Titanic und das Leben an Bord auf faszinierende Weise näherbringen. Nachgebaute Kabinen, prachtvolle Speisesäle und der gewaltige Maschinenraum lassen Geschichte lebendig werden, während auch der Untergang der Titanic einfühlsam erzählt wird. Abendessen, Übernachtung und Frühstück in Belfast.