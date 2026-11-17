Irland: Die Grüne Insel entdecken ab Dublin
Irland: Die Grüne Insel entdecken ab Dublin
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Monasterboice
- Titanic Belfast Besucherzentrum inkl. Audioguides
- Giants Causeway Besucherzentrum inkl. Audioguides
- Glenveagh Nationalpark
- Klippen von Moher Besucherzentrum
- Blasket Island Centre *neu
- National Gallery of Ireland *neu
10 Tage / 9 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Herzlich Willkommen in Dublin
Nach Ihrer Ankunft in Dublin Transfer zu Ihrem zentralen Hotel in Dublin in Eigenregie. Der Rest des Tages steht Ihnen für Erkundungen zur freien Verfügung. Übernachtung in Dublin.
2. Tag Dublin - Belfast (F, A)
In der Hotellobby in Dublin treffen Sie Ihre Reiseleitung und Ihre Mitreisenden, bevor Sie in das geschichtsträchtige Boyne Valley aufbrechen. Eingebettet in sanfte, grün leuchtende Landschaften erwartet Sie mit Monasterboice eine frühchristliche Klosteranlage, berühmt für ihre kunstvoll gearbeiteten keltischen Hochkreuze. Besonders beeindruckend ist das reich verzierte Muirdeach Kreuz, eines der schönsten seiner Art in Irland. Anschliessend reisen Sie weiter in die lebendige Hauptstadt Nordirlands, Belfast.
Bei einer Stadtrundfahrt entdecken Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie die imposante City Hall, die elegante Grand Opera und die moderne Waterfront Hall. Auch der schiefe Albert Clock Tower und die traditionsreiche Queen’s University Belfast dürfen dabei nicht fehlen. Während der Stadtrundfahrt kommen Sie auch an der Werft vorbei, in der die Titanic gebaut wurde. Im Anschluss besuchen Sie das beeindruckende Titanic Belfast Besucherzentrum.
Dieser hochmoderne Komplex wurde im März 2012 zum 100-jährigen Jubiläum des tragischen Untergangs des bedeutendsten Schiffs seiner Zeit eröffnet. Auf über sechs Stockwerken erwarten Sie neun spannende und interaktive Galerien, die den Bau der Titanic und das Leben an Bord auf faszinierende Weise näherbringen. Nachgebaute Kabinen, prachtvolle Speisesäle und der gewaltige Maschinenraum lassen Geschichte lebendig werden, während auch der Untergang der Titanic einfühlsam erzählt wird. Abendessen, Übernachtung und Frühstück in Belfast.
3. Tag Belfast – Giant’s Causeway (F, A)
Nach einem reichhaltigen Frühstück verlassen Sie Belfast und fahren an die Antrimküste. Hier besuchen Sie den Giants Causeway und das neue Besucherzentrum. Dieser Ort, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, beeindruckt mit einer erstaunlichen Naturschönheit: Mehr als 40.000 Basaltsäulen formen Klippen und Hochebenen direkt am Meer. Sie erfahren mehr über die Entstehung und die Legenden, die diesen Ort umgeben. Einer Sage zufolge wurden die Säulen von dem Riesen Finn McCool geschaffen, der zu einer schottischen Riesin auf der Insel Staffa gelangen wollte.
Am Nachmittag erkunden Sie die Altstadt von Derry, die von einer Stadtmauer umgeben ist. Diese gehört zu den am besten erhaltenen Stadtbefestigungen Europas. Derry ist die zweitgrösste Stadt Nordirlands und eine wichtige Hafen- und Industriestadt. Sie lernen den Stadtteil Bogside kennen und bewundern die berühmten Graffitis an den Hauswänden. Ein Spaziergang führt an der Guildhall vorbei, dem Rathaus Derrys, das in den 70er-Jahren durch einen Bombenanschlag zerstört und wieder aufgebaut wurde. Anschliessend Weiterfahrt in das County Derry / County Donegal und Bezug Ihres Hotels.
4. Tag Glenveagh Nationalpark- Sligo (F, A)
Geniessen Sie am heutigen Tag die Schönheit des County Donegal. Sie fahren in den Glenveagh Nationalpark. Dieser beeindruckende Park im Herzen der Berge und Täler Donegals erstreckt sich über mehr als 10.000 Hektar. Hier lebt die grösste Rotwildherde Irlands. Fotomöglichkeiten bieten sich beim Glenveagh Castle des Lough Veagh liegt. Erbaut wurde es 1870 von John George Adair, später restaurierte Henry McIlhenny das Schloss und verwandelte es in ein komfortables Herrenhaus mit vielen Andenken an die Hirschjagden der einst bedeutenden feinen Gesellschaft.
Danach verlassen Sie Donegal und fahren in die malerische Marktstadt Sligo, bekannt als Geburtsstadt des berühmten irischen Dichters W. B. Yeats. Abendessen, Übernachtung und Frühstück im Raum Sligo / Mayo.
5. Tag Sligo - Galway (F, A)
Entdecken Sie auf Ihrer heutigen Fahrt eine ganz andere Landschaft – die Wildnis von Connemara. Connemara, dessen Einwohner noch immer Gälisch sprechen, ist ohne Zweifel der wildeste und romantischste Teil Irlands. Die Region bildet eine grosse Halbinsel, die von der felsigen Küste der Galway Bay im Süden begrenzt wird; ein hügeliges Land, bekannt für seine Steinmauern und reetgedeckten Hütten. Unterwegs halten Sie bei Kylemore Abbey für einen Fotostopp: Die Abtei liegt verborgen in einem bewaldeten Tal direkt an einem majestätischen See.
Im 19. Jahrhundert von einem reichen Handelsmann aus Liverpool im gotischen Stil errichtet, gehört die Abtei heute den Benediktinerinnen. Nur drei Zimmer und die Eingangshalle sind der Öffentlichkeit zugänglich; der Rest des Klosters ist den Gläubigen vorbehalten. Im Anschluss Weiterfahrt nach Galway, wo Ihnen etwas Zeit zur freien Verfügung bleibt, um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Dank seiner Lage an der Mündung des River Corrib in die Galway Bay entwickelte sich Galway zum drittgrössten Hafen Irlands.
Das mittelalterliche Stadtzentrum mit seinen engen Gassen ist bis heute erhalten. Die Stadt zeigt sich heute als lebhafte Universitätsstadt. Entdecken Sie zum Beispiel den Spanish Archrale St. Nicholas mit ihrem Marmorboden sowie den Eyre Square und die „Browns Doorway“, eine steinerne Einfassung, die einst den Eingang der Familie Brown zierte. Abendessen, Übernachtung und Frühstück Region Galway.
6. Tag Galway – Klippen Von Moher – Kerry (F, A)
Sie fahren heute in Richtung Süden mit dem Ziel County Kerry. Unterwegs durchqueren Sie die Region Burren, eine seltene und einzigartige Landschaft in Europa. Der Burren, oft als Mondlandschaft beschrieben, ist ein Hochplateau aus porösem Kalkstein und liegt zwischen Ballyvaughan und Kilfenora in County Clare. Hier wachsen kaum Bäume, die Erde ist dünn und der Kalkstein zeigt sich blank. Dennoch gedeihen in den Felsspalten das ganze Jahr hindurch besondere Pflanzen, die das Gebiet lebendig machen.
Im Anschluss besuchen Sie die beeindruckenden Klippen von Moher. Die majestätischen Klippen ragen bis zu 215 Meter über den Atlantischen Ozean und erstrecken sich über eine Länge von mehr als acht Kilometern. Von dieser Höhe aus bieten sich Ausblicke auf die Aran Inseln und die Connemara-Berge, während Sie dem Rauschen der Wellen lauschen, die das Gebiet schon seit Jahrhunderten prägen. Anschliessend fahren Sie via Tarbert über die Shannon-Mündung weiter in die Grafschaft Kerry, wo Sie Ihr Hotel beziehen. Abendessen, Übernachtung und Frühstück im County Kerry.
7. Tag Tagesausflug auf die Dingle-Halbinsel (F, A)
Heute erkunden Sie die Dingle-Halbinsel. Rau und wild, dabei aber landwirtschaftlich geprägt, bleibt diese Halbinsel für jeden, der sie erlebt hat, unvergesslich. Erkunden Sie den Strand von Inch mit seinen Dünen, berühmt durch David Lean’s Film „Ryan’s Tochter“. Von hier aus bietet sich ein herrlicher Ausblick auf die Iveragh-Halbinsel und den Rossbeigh Strand. Hinter Dingle, der letzten städtischen Bastion der gälischen Sprache, führt der Weg entlang des Mount Eagles zu den steilen Klippen des Slea Head.
Von hier lassen sich die Blasket-Inseln, seit 1953 unbewohnt, gut erkennen. An einem klaren Tag sieht man in der Ferne auch die beiden Skellig-Inseln besuchen das Blasket Island Zentrum. Gelegen auf dem Festland in Dun Chaoin an der Spitze der Dingle Halbinsel, erzählt dieses faszinierende Kulturerbe-Zentrum die Geschichte der einzigartigen Gesellschaft, die bis zu ihrer Evakuierung im Jahr 1953 auf den abgelegenen Blasket Inseln lebte.
Das Zentrum vermittelt Einblicke in das Inselleben, das Fischern, die Landwirtschaft, das traditionelle Alltagsleben, inklusive Arbeit und Transport, sowie Unterhaltung. Ihre Geschichte wird durch zahlreiche Ausstellungen, interaktive Darstellungen, Artefakte, audiovisuelle Präsentationen und Filme lebendig. Abendessen, Übernachtung und Frühstück wie am Vortag.
8. Tag Kerry – Ladies’ View und Moll’s Gap – Carlow (F, A)
Der Ring of Kerry ist die berühmteste Panoramastrasse Irlands. Heute befahren Sie ein Teilstück dieser Route. Bei Moll’s Gap eröffnet sich eine atemberaubende Sicht auf das Black Valley und die von Bergen umgebenen drei Seen von Killarney – ein spektakuläres Motiv für unvergessliche Bilder! Ganz in der Nähe befindet sich Ladies’ View. Königin Victoria benannte diesen Aussichtspunkt so, weil sie von der Sicht so begeistert war und alle ihre Hofdamen einlud, sich selbst davon zu überzeugen.
Der eindrucksvolle Blick lädt zum Verweilen ein. Danach machen Sie einen Fotostopp am Rock of Cashel. Bereits im 4. Jahrhundert wurde der Felsen von den Königen von Munster befestigt, die von dort aus rund 700 Jahre herrschten. Im 11. Jahrhundert ging der Besitz an die Kirche über; bald darauf begann der Bau der Cormac-Kapelle. Der grosse Rundturm erreicht eine Höhe von 28 Metern, sein Eingang liegt knapp vier Meter über dem Boden. Anschliessend Weiterfahrt in das County Carlow und Bezug Ihres Hotels für eine Nacht. Abendessen, Übernachtung und Frühstück im County Carlow.
9. Tag Carlow - Dublin (F)
Zurück in Dublin gewinnen Sie während einer Orientierungsfahrt einen Eindruck von der historischen Innenstadt, die durch den Fluss Liffey in Nord und Süd geteilt ist. Die Südseite beeindruckt mit Parks, Kathedralen, dem Trinity College Dublin und georgianischen Häusern. Der Norden zeigt bedeutende öffentliche Gebäude wie das General Post Office an der O’Connell Street oder das Custom House. Ein Höhepunkt ist der Besuch der National Gallery of Ireland.
Die Sammlung europäischer Kunst vom 13. bis 19. Jahrhundert umfasst Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen und Drucke. Besonders sehenswert sind italienische Meisterwerke sowie irische Kunst von Jack B. Yeats, Roderic O'Conor und Seán Keating. Übernachtung und Frühstück in Dublin.
10. Tag Auf Wiedersehen Irland!
Transfer zum Flughafen in Eigenregie und Heimreise.
9 Übernachtungen in 3* bzw. 4* Hotels, Zimmer mit eigenem Bad oder Dusche & WC
- 7 x Abendessen (Tag 2 bis Tag 8 inkl.) und 9 x irisches Frühstück im Hotel
- Eintritte lt. Programm
- Fährüberfahrt über den Shannon von Tarbert nach Killimer
- moderner Reisebus
- deutschsprachige Reiseleitung
Preise
10 Tage / 9 Nächte Preis auf Anfrage