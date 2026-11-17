Autofahren in Irland: das sollten Sie wissen

In Irland und Nordirland herrscht Linksverkehr. Mit einem Automatikfahrzeug gewöhnen Sie sich schneller daran.

Ihr gültiger Schweizer Führerausweis genügt.

Landstrassen sind oft schmal und kurvig. Planen Sie Tagesetappen von 150 bis 200 Kilometern ein, dann bleibt Zeit für Stopps.

In der Republik Irland sind Distanzen und Geschwindigkeiten in Kilometern angegeben, in Nordirland in Meilen.

Für Fahrten nach Nordirland geben Sie die Grenzüberquerung bei der Buchung an, damit Versicherung und Mietvertrag passen.

Die schönsten Strecken mit dem Auto

Wild Atlantic Way

Die Küstenroute zieht sich auf rund 2'500 Kilometern an der Westküste entlang. Die meisten Gäste fahren einen Abschnitt davon, etwa von Galway über Connemara nach Westport oder von den Cliffs of Moher nach Kerry.

Ring of Kerry und Dingle

Die beiden Halbinseln im Südwesten gehören zu den bekanntesten Strecken des Landes. Übernachten Sie am besten zwei oder drei Nächte in Killarney oder Kenmare und fahren Sie die Runden als Tagesausflüge.

Causeway Coastal Route

Zwischen Belfast und Derry/Londonderry führt die Strasse an der nordirischen Küste entlang, vorbei an Burgruinen, der Hängebrücke von Carrick-a-Rede und dem Giant's Causeway mit seinen Basaltsäulen.

Irlands Osten

Im Osten verbinden Sie Dublin mit den Wicklow Mountains, Glendalough, Kilkenny und dem Rock of Cashel – ideal für Gäste, die Kultur und Geschichte suchen.