Einreise

Für die Republik Irland benötigen Schweizer Staatsangehörige einen gültigen Pass oder eine gültige Identitätskarte. Irland gehört nicht zum Schengen-Raum, deshalb wird der Ausweis bei der Ankunft kontrolliert. Auch Kinder brauchen ein eigenes Reisedokument.

Nordirland gehört zum Vereinigten Königreich. Für die Einreise dorthin benötigen Schweizer Staatsangehörige eine elektronische Einreisegenehmigung (ETA), auch wenn Sie über die offene Landgrenze aus der Republik Irland einreisen. Bitte prüfen Sie vor der Abreise die aktuellen Bestimmungen; wir informieren Sie bei der Buchung.

Anreise und Flugzeit

Nach Dublin gibt es Direktflüge ab Zürich und Genf, die Flugzeit beträgt rund zwei Stunden. Gerne buchen wir Ihre Flüge zusammen mit Mietwagen und Unterkünften.

Zeitverschiebung

In Irland ist es das ganze Jahr über eine Stunde früher als in der Schweiz, da beide Länder gleichzeitig auf Sommerzeit umstellen.

Klima und beste Reisezeit

Das Klima ist dank dem Golfstrom mild und wechselhaft. Im Sommer liegen die Tageshöchstwerte meist zwischen 15 und 20 °C, im Winter sinken die Temperaturen selten unter null. Die beste Reisezeit ist von Mai bis September, wobei Mai und Juni oft besonders sonnig sind. Im Frühherbst ist es ruhiger, ideal für Wanderungen. Packen Sie zu jeder Jahreszeit eine Regenjacke ein.

Geld und Trinkgeld

In der Republik Irland bezahlen Sie mit Euro, in Nordirland mit Pfund Sterling. Kreditkarten und kontaktloses Bezahlen sind fast überall möglich. Im Restaurant sind 10 bis 15 Prozent Trinkgeld üblich, sofern kein Service-Zuschlag auf der Rechnung steht. Im Pub bestellen und bezahlen Sie an der Bar, dort ist kein Trinkgeld üblich.

Unterwegs mit dem Auto

In ganz Irland herrscht Linksverkehr. Ihr gültiger Schweizer Führerausweis genügt. In der Republik gelten Kilometer, in Nordirland Meilen. Tipps zu Routen und Etappen finden Sie unter Irland Mietwagenrundreisen.

Strom

Die Netzspannung beträgt 230 Volt. Die Steckdosen sind vom dreipoligen Typ G wie in Grossbritannien, Sie benötigen deshalb einen Adapter.

Gesundheit

Für Irland sind keine Impfungen vorgeschrieben. Nehmen Sie Ihre Europäische Krankenversicherungskarte mit, sie befindet sich auf der Rückseite Ihrer Versichertenkarte. Wir empfehlen zudem eine Reiseversicherung mit Annullierungsschutz.

Sprache

Umgangssprache ist Englisch. Irisch ist erste Amtssprache, Wegweiser sind deshalb meist zweisprachig beschriftet. In den Gaeltacht-Regionen, vor allem an der Westküste, wird Irisch auch im Alltag gesprochen.