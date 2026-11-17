Welche Irland-Rundreise passt zu Ihnen?

Mit dem Mietwagen sind Sie am freiesten. Sie halten, wo es Ihnen gefällt, und übernachten in vorgebuchten Bed & Breakfasts, Landhäusern oder Hotels. Mehr dazu unter Irland Mietwagenrundreisen.

In der Gruppe reisen Sie entspannt im Bus mit deutschsprachiger Reiseleitung, die Eintritte und Hotels sind inbegriffen. Die aktuellen Termine finden Sie bei den Irland Gruppenreisen.

Beliebte Routen durch Irland

Der Süden: Kerry, Dingle und Cork

Der Ring of Kerry führt auf rund 180 Kilometern um die Iveragh-Halbinsel, nördlich davon liegt die Dingle-Halbinsel mit dem Slea Head Drive. Ausgangspunkt ist meist Killarney mit seinem Nationalpark. Auf dem Weg von Dublin lohnen sich der Rock of Cashel und das mittelalterliche Kilkenny.

Der Westen: Clare, Galway und Connemara

Die Cliffs of Moher und die Karstlandschaft des Burren liegen in der Grafschaft Clare. In Galway erleben Sie Irlands Musikszene, dahinter beginnen die Moore und Berge von Connemara mit der Kylemore Abbey. Von Galway aus erreichen Sie auch die Aran-Inseln.

Der Norden und Nordirland

Donegal mit dem Glenveagh-Nationalpark gilt unter Kennern als Geheimtipp. Über die Grenze nach Nordirland gelangen Sie an die Causeway Coast mit dem Giant's Causeway und nach Belfast, wo das Titanic-Museum an den Schiffsbau der Stadt erinnert.