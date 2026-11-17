Irland Rundreisen
Geführt oder auf eigene Faust über die Grüne Insel
Unsere Irland-Spezialistinnen und -Spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Emerald Opulence
Preis auf Anfrage
ab/bis Dublin
Highlights: Faszinierende Mondlandschaften im Burren und die berühmten Cliffs of Moher, , Private Falknerei-Erfahrung...
8 Tage / 7 Nächte
Höhepunkte Irlands Norden
Preis auf Anfrage
ab/bis Dublin
Highlights: Newgrange UNESCO Weltkulturerbe, Glenveagh Nationalpark, Achill Island, Twelve Pins
9 Tage / 8 Nächte
Höhepunkte Irlands Süden
Preis auf Anfrage
ab/bis Dublin
Highlights: Clonmacnoise, Burren-Gebiet, Ring of Kerry, Wicklow Mountains
9 Tage / 8 Nächte
Irland: Die Grüne Insel entdecken
Preis auf Anfrage
Highlights: Monasterboice, Titanic Belfast Besucherzentrum inkl. Audioguides , Giants Causeway Besucherzentrum inkl....
10 Tage / 9 Nächte
Keltische Schätze
Preis auf Anfrage
Highlights: Butler Gallery, Skellig Six 18 Distillery inkl. Kostprobe , Hütehundevorführung, Bunratty Castle & Folk...
8 Tage / 7 Nächte
Ihre Irland-Reise ganz nach Ihren Wünschen
Sie haben eine eigene Route im Kopf oder möchten einen unserer Vorschläge verlängern? So einfach geht es:
- Sie schreiben uns, was Sie sehen möchten und wie viel Zeit Sie haben.
- Wir schlagen Ihnen Route, Unterkünfte und Mietwagen oder Reiseleitung vor.
- Sie entscheiden in Ruhe, wir buchen alles für Sie.
Welche Irland-Rundreise passt zu Ihnen?
Mit dem Mietwagen sind Sie am freiesten. Sie halten, wo es Ihnen gefällt, und übernachten in vorgebuchten Bed & Breakfasts, Landhäusern oder Hotels. Mehr dazu unter Irland Mietwagenrundreisen.
In der Gruppe reisen Sie entspannt im Bus mit deutschsprachiger Reiseleitung, die Eintritte und Hotels sind inbegriffen. Die aktuellen Termine finden Sie bei den Irland Gruppenreisen.
Beliebte Routen durch Irland
Der Süden: Kerry, Dingle und Cork
Der Ring of Kerry führt auf rund 180 Kilometern um die Iveragh-Halbinsel, nördlich davon liegt die Dingle-Halbinsel mit dem Slea Head Drive. Ausgangspunkt ist meist Killarney mit seinem Nationalpark. Auf dem Weg von Dublin lohnen sich der Rock of Cashel und das mittelalterliche Kilkenny.
Der Westen: Clare, Galway und Connemara
Die Cliffs of Moher und die Karstlandschaft des Burren liegen in der Grafschaft Clare. In Galway erleben Sie Irlands Musikszene, dahinter beginnen die Moore und Berge von Connemara mit der Kylemore Abbey. Von Galway aus erreichen Sie auch die Aran-Inseln.
Der Norden und Nordirland
Donegal mit dem Glenveagh-Nationalpark gilt unter Kennern als Geheimtipp. Über die Grenze nach Nordirland gelangen Sie an die Causeway Coast mit dem Giant's Causeway und nach Belfast, wo das Titanic-Museum an den Schiffsbau der Stadt erinnert.
Irland Reisen planen: unsere Themen
Alle Irland-Seiten unserer Spezialistinnen und Spezialisten im Überblick:
Häufige Fragen zu Irland Rundreisen
Acht bis zehn Tage reichen für Dublin, den Süden und den Westen. Für eine Runde über die ganze Insel inklusive Donegal und Nordirland sollten Sie zwei Wochen einplanen.
Ja. Unsere Reisevorschläge sind Beispiele. Wir verlängern Aufenthalte, tauschen Unterkünfte oder bauen zusätzliche Regionen ein – sagen Sie uns einfach, was Sie sich wünschen.
Typisch sind familiengeführte Bed & Breakfasts, gemütliche Landhaushotels und in den Städten zentrale Stadthotels. Auf Wunsch übernachten Sie auch in einem Schlosshotel.