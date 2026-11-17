Heute fahren Sie in das County Waterford. Unterwegs halten Sie beim Irischen Nationalgestüt im County Kildare. Das Gestüt wurde 1946 erbaut und spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung und Vermarktung von irischen Vollblutpferden und ist das einzige Gestüt in Irland, das der Öffentlichkeit zugänglich ist. Auf dem gleichen Grundstück liegen die prächtigen Japanischen Gärten von Tully, die zwischen den Jahren 1906 und 1910 kreiert wurden.

Entwickelt von Colonel William Hallwalker, einem wohlhabenden Schotten von der berühmten Walker Brauereifamilie, wurden die Gärten von der Japanerin Eida und ihrem Sohn Minoru angelegt. Die Landschaft soll das Leben der Menschheit symbolisieren und sind heute international bekannt als einer der schönsten Gärten Europas. Die Besucherattraktion beinhaltet auch ein Pferdemuseum, das die Geschichte der irischen Leidenschaft und lange Tradition für Pferderennen erzählt.

Auf Ihrer Weiterfahrt halten Sie in Kilkenny bei der Butler Gallery. Sie wurde 1951 gegründet und ist eine der wichtigsten kulturellen Institutionen der Stadt. Die Galerie bietet eine Vielzahl von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und ist bekannt für ihre Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst, mit einem besonderen Fokus auf irische Künstler. Der Ausstellungsraum beﬁndet sich in einem historischen Gebäude und ist oft mit Bildungsinitiativen und öffentlichen Projekten verbunden.



Abendessen und Übernachtung im Co. Waterford.