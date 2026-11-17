Keltische Schätze ab Dublin
Keltische Schätze ab Dublin
Preis auf Anfrage
Highlights:
- Butler Gallery
- Skellig Six 18 Distillery inkl. Kostprobe
- Hütehundevorführung
- Bunratty Castle & Folk Park
- Klippen von Moher inkl. Besucherzentrum
- Bootsfahrt im Killary Fjord mit Tea & Scone
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Herzlich Willkommen in Dublin (A)
Nach Ihrer Ankunft in Dublin, Transfer zu Ihrem Hotel im County Kildare. Eine deutschsprachige Reiseleitung steht am Flughafen zur Verfügung und bringt Sie zu Ihrem Reisebus. Transfer zum Hotel. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.
Nach Ihrer Ankunft in Dublin, Transfer zu Ihrem Hotel im County Kildare. Eine deutschsprachige Reiseleitung steht am Flughafen zur Verfügung und bringt Sie zu Ihrem Reisebus. Transfer zum Hotel. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.
Abendessen und Übernachtung im County Kildare.
2. Tag Dublin -Nationalgestüt in Kilare-Waterford (F, A)
Auf Ihrer Weiterfahrt halten Sie in Kilkenny bei der Butler Gallery. Sie wurde 1951 gegründet und ist eine der wichtigsten kulturellen Institutionen der Stadt. Die Galerie bietet eine Vielzahl von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und ist bekannt für ihre Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst, mit einem besonderen Fokus auf irische Künstler. Der Ausstellungsraum beﬁndet sich in einem historischen Gebäude und ist oft mit Bildungsinitiativen und öffentlichen Projekten verbunden.
Heute fahren Sie in das County Waterford. Unterwegs halten Sie beim Irischen Nationalgestüt im County Kildare. Das Gestüt wurde 1946 erbaut und spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung und Vermarktung von irischen Vollblutpferden und ist das einzige Gestüt in Irland, das der Öffentlichkeit zugänglich ist. Auf dem gleichen Grundstück liegen die prächtigen Japanischen Gärten von Tully, die zwischen den Jahren 1906 und 1910 kreiert wurden.
Entwickelt von Colonel William Hallwalker, einem wohlhabenden Schotten von der berühmten Walker Brauereifamilie, wurden die Gärten von der Japanerin Eida und ihrem Sohn Minoru angelegt. Die Landschaft soll das Leben der Menschheit symbolisieren und sind heute international bekannt als einer der schönsten Gärten Europas. Die Besucherattraktion beinhaltet auch ein Pferdemuseum, das die Geschichte der irischen Leidenschaft und lange Tradition für Pferderennen erzählt.
Auf Ihrer Weiterfahrt halten Sie in Kilkenny bei der Butler Gallery. Sie wurde 1951 gegründet und ist eine der wichtigsten kulturellen Institutionen der Stadt. Die Galerie bietet eine Vielzahl von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und ist bekannt für ihre Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst, mit einem besonderen Fokus auf irische Künstler. Der Ausstellungsraum beﬁndet sich in einem historischen Gebäude und ist oft mit Bildungsinitiativen und öffentlichen Projekten verbunden.
Abendessen und Übernachtung im Co. Waterford.
3. Tag Waterford-Kinsale -Co. Kerry (F, A)
Besucher können den Reginald's Tower, einen normannischen Turm, der heute ein Museum zur Geschichte der Stadt beherbergt, sowie die Kathedrale von St. John, ein beeindruckendes Beispiel gotischer Architektur, erkunden. Auf Ihrem Weg nach Kerry fahren Sie weiter nach Kinsale, wo Sie etwas Freizeit haben, um das berühmte Hafenstädtchen auf eigene Faust zu erkunden. Kleine geschlängelte Strassen und ein wunderschöner Hafen mit dümpelnden Fischerbooten und Yachten machen Kinsale (auf Gälisch Cionn Sáile) zu einer von Irlands beliebtesten Küstenstädten.
Nach dem Frühstück besuchen Sie Waterford Stadt. Waterford ist eine historische Stadt an der Südostküste Irlands, entlang des Flusses Suir. Sie ist die älteste Stadt des Landes und wurde 914 n. Chr. von den Wikingern gegründet. Die Stadt hat eine reiche Geschichte, die sich in ihren Strassen und Gebäuden widerspiegelt. Die Stadt bewahrt ein charmantes historisches Zentrum mit mittelalterlichen Gassen und alten Toren, wie dem berühmten Wikingertor.
Besucher können den Reginald's Tower, einen normannischen Turm, der heute ein Museum zur Geschichte der Stadt beherbergt, sowie die Kathedrale von St. John, ein beeindruckendes Beispiel gotischer Architektur, erkunden. Auf Ihrem Weg nach Kerry fahren Sie weiter nach Kinsale, wo Sie etwas Freizeit haben, um das berühmte Hafenstädtchen auf eigene Faust zu erkunden. Kleine geschlängelte Strassen und ein wunderschöner Hafen mit dümpelnden Fischerbooten und Yachten machen Kinsale (auf Gälisch Cionn Sáile) zu einer von Irlands beliebtesten Küstenstädten.
Abendessen und Übernachtung im County Kerry.
4. Tag Tagesausflug Ring of Kerry (F, A)
Im Anschluss darf eine Verkostung natürlich nicht fehlen. Später werden Sie die Kissane Sheep Farm besuchen. Das Ziel der Farm ist es, das Überleben der irischen Bergschafe zu gewährleisten, die in der wunderschönen Gegend von Moll's Gap am Ring of Kerry leben. Hier kann man einer Hütehundevorführung beiwohnen, sowie das Scheren eines Schafes beobachten (Jahreszeitabhängig). Bei Ankunft in Ihrem Hotel erwartet Sie nach dem heutigen Tagesausﬂug das irische Kultgetränk: Irish Coffee.
Der heutige Tagesausﬂug führt Sie entlang der bekannten Panoramastraße „Ring of Kerry“. Die atemberaubende Schönheit dieser Halbinsel besteht in der grossartigen Vielfalt der Kontraste zwischen dem vorherrschenden Element Wasser und seiner Umgebung: Das Wasser der Flüsse, welches durch charmante Dörfer wie Sneem ﬂiesst, der Atlantische Ozean und seine Buchten, die bekannten Seen von Killarney im Herzen der MacGilly Cuddy Berge oder auch der Regen, der die Landschaft in eine mystische Stimmung eintaucht.
Während des Tagesausﬂugs besuchen Sie die Skellig Six 18 Distillery, welche sich inmitten der zerklüfteten Landschaft der Skellig Küste erhebt und nicht nur die Tradition des Destillierens aufzeigt, sondern auch die Geschichte & Charaktere dieser Landschaft erzählen. Der Name stammt von den 600 und 18 Treppen, die sich auf der „Skellig Michael“ Insel (UNESCO Weltkulturerbe) vor der Küste beﬁndet. Auf der Führung durch die Destillerie erfahren Sie mehr über die botanischen Zutaten und lokalen Pﬂanzen, die für die Herstellung des Skellig Six 18 Gin verwendet werden.
Im Anschluss darf eine Verkostung natürlich nicht fehlen. Später werden Sie die Kissane Sheep Farm besuchen. Das Ziel der Farm ist es, das Überleben der irischen Bergschafe zu gewährleisten, die in der wunderschönen Gegend von Moll's Gap am Ring of Kerry leben. Hier kann man einer Hütehundevorführung beiwohnen, sowie das Scheren eines Schafes beobachten (Jahreszeitabhängig). Bei Ankunft in Ihrem Hotel erwartet Sie nach dem heutigen Tagesausﬂug das irische Kultgetränk: Irish Coffee.
Abendesse und Übernachtung im County Kerry.
5. Tag Kerry-Bunratty Castle-Klippen von Moher (F, A)
Oft beschrieben als Mondlandschaft, bedeutet „Burren” so viel wie “riesiger Stein“ und ist eigentlich ein Hochplateau aus porösem Kalkstein.
Nach einem reichhaltigen Frühstück fahren Sie zum Bunratty Castle. Ca. 1270 baute Thomas de Clare eine steinerne Burg, die während der irisch-normannischen Auseinandersetzungen im Jahr 1318 vollständig zerstört wurde. Im Laufe der Zeit war die Burg unter verschiedener Herrschaft. Um die Burg herum beﬁndet sich ein Freilichtmuseum mit irischen Bauern- und Stadthäusern, in denen traditionelles irisches Handwerk feilgeboten wird. Anschliessend probieren Sie auf Ihrer Weiterfahrt ein traditionelles irisches Gericht, den Seafood Chowder.
Ihr nächstes Ziel sind die beeindruckenden Klippen von Moher. Die majestätischen Klippen steigen vom Atlantischen Ozean 215 Meter auf und erstrecken sich auf einer Länge von mehr als 7 Kilometern. Von hier können Sie die Aran Inseln und die Berge Connemaras bewundern. Viele Seevögel, wie zum Beispiel der Sturmvogel, bauen hier ihre Nester. Während Ihrer Fahrt entdecken Sie die Burren-Region, eine ungewöhnliche und einzigartige Region in Europa.
Oft beschrieben als Mondlandschaft, bedeutet „Burren” so viel wie “riesiger Stein“ und ist eigentlich ein Hochplateau aus porösem Kalkstein.
Abendessen und Übernachtung im Raum Galway.
6. Tag Tagesausflug Connemara
Nur 3 Zimmer und die Eingangshalle sind der Öffentlichkeit zugänglich, der Rest des Klosters gehört allein den Gläubigen. Die Gärten sind ein aussergewöhnliches Beispiel viktorianischer Gärten und waren zu ihrer Zeit die schönsten in Irland.
Entdecken Sie auf Ihrem Tagesausﬂug die Wildnis von Connemara. Connemara, dessen Einwohner noch immer Gälisch sprechen, ist ohne Zweifel der wildeste und romantischste Teil Irlands, ein hügeliges Land, das für seine Steinmauern und reetgedeckten Hütten bekannt ist. Der Killary Fjord ist der einzige Fjord in Irland, die Landschaft darum herum ist einmalig. Geschützt durch die Berge, bleibt das Wasser immer ruhig.
In einem komfortablen Boot fahren Sie entlang des Fjords und bewundern die Natur einmal aus einer anderen Perspektive. Halten Sie Ausschau! Während Ihrer Bootsfahrt geniessen sie traditionelle Tea and Scones. Auf Ihrer Weiterfahrt halten Sie bei der Kylemore Abbey für einen Fotostopp: Im 19. Jahrhundert von einem reichen Handelsmann im gotischen Stil errichtet, gehört die Abtei heute den Benediktiner Schwestern. Sie liegt versteckt in einem bewaldeten Tal direkt an einem majestätischen See.
Nur 3 Zimmer und die Eingangshalle sind der Öffentlichkeit zugänglich, der Rest des Klosters gehört allein den Gläubigen. Die Gärten sind ein aussergewöhnliches Beispiel viktorianischer Gärten und waren zu ihrer Zeit die schönsten in Irland.
Abendessen und Übernachtung im Raum Galway.
7. Tag Galway-Dublin (F, A)
Der Norden kann mit wichtigen öffentlichen Gebäuden aufwarten, wie z. B. dem General Post Ofice in Dublins geschichtsträchtiger O'Connell Street oder dem Custom House an den Quays des Flusses. Zum Abschluss haben Sie etwas Freizeit in Dublin. Spazieren Sie durch Einkaufsstraßen wie die Grafton Street oder durch die schönen Parks der Stadt, wie z. B. St. Stephen's Green. Trinken Sie eine Tasse Kaffee in einem der vielen beliebten Cafés oder kehren Sie in einem der unzähligen traditionellen Pubs auf ein „Pint of Guinness“ ein. Dublin hat für jeden Geschmack etwas zu bieten!
Heute machen Sie sich auf den Weg zurück nach Dublin. Das Belvedere Haus mit seinen Gärten und Parkanlagen ist ein beeindruckendes Anwesen, am Ufer des Lough Ennell, in den irischen Midlands. Die ehemalige Jagdlodge des Lord Belvedere liegt auf einem über 60 Hektar grossen, gepﬂegten Grundstück, das mit vielen Verrücktheiten gespickt ist; die Grösste davon ist die 'Mauer der Eifersucht', die er bauen liess, um die Sicht auf das grössere Haus seines Bruders zu verdecken.
Das Belvedere Haus ist vollständig restauriert und ist bekannt für seine exquisiten Rokokodecken. Der viktorianische, von Mauern umgebene Garten, beansprucht alle Sinne mit dem duftenen Kräutergarten, Rosenbeeten, Staudenrabatten, alpine- und Kletterpﬂanzen, sowie Gemüsebeeten. Zurück in Dublin angekommen unternehmen eine Panorama Stadtrundfahrt und lernen dabei die historische Innenstadt kennen. Die Stadt ist durch den Fluss Liffey in Nord und Süd geteilt. Die Südseite beeindruckt durch ihre schönen Parks, Kathedralen, das Trinity College und die eleganten georgianischen Häuser und Plätze.
Der Norden kann mit wichtigen öffentlichen Gebäuden aufwarten, wie z. B. dem General Post Ofice in Dublins geschichtsträchtiger O'Connell Street oder dem Custom House an den Quays des Flusses. Zum Abschluss haben Sie etwas Freizeit in Dublin. Spazieren Sie durch Einkaufsstraßen wie die Grafton Street oder durch die schönen Parks der Stadt, wie z. B. St. Stephen's Green. Trinken Sie eine Tasse Kaffee in einem der vielen beliebten Cafés oder kehren Sie in einem der unzähligen traditionellen Pubs auf ein „Pint of Guinness“ ein. Dublin hat für jeden Geschmack etwas zu bieten!
Abendessen und Übernachtung im Raum Dublin.
8. Tag Auf Wiedersehen Irland (F)
Heute verlassen Sie die grüne Insel. Transfer zum Flughafen Dublin und Heimreise.
Leistungen:
- 7 Übernachtungen in 4* Hotels,
- Zimmer mit eigenem Bad oder Dusche & WC
- 7 x Abendessen und irisches Frühstück im Hotel
- 1 x Seafood Chowder Mittagessen
- Irish Coffee Verkostung
- Eintritte lt. Programm
- Sammeltransfer im modernen Reisebus/Taxi vom Flughafen Dublin zum Hotel an Tag 1
- Deutschsprachige Flughafenassistenz bei Ankunft an Tag 1
- 1 x moderner Reisebus während der Rundreise
- Sammeltransfer im modernen Reisebus/Taxi vom Hotel zum Dubliner Flughafen an Tag 8
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage