Höhepunkte Irlands Norden ab Dublin
Höhepunkte Irlands Norden ab Dublin
Preis auf Anfrage
ab/bis Dublin
Highlights:
- Newgrange UNESCO Weltkulturerbe
- Glenveagh Nationalpark
- Achill Island
- Twelve Pins
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Dublin - Cavan (ca. 130 km)
Linienflug von Zürich nach Dublin und Übernahme des Mietwagens. Sie haben heute genügend Zeit für Besichtigungen, zum Beispiel: Besuch des bekannten «Boyne Valley» oder «Newgrange» (UNESCO Weltkulturerbe). Übernachtung in der Region von Cavan.
2. Tag Cavan - Donegal (ca. 120 km)
Fahrt über die Seenplatte des Lough Erne. Besuchen Sie nördlich von Enniskillen die mächtigen Ruinen eines aus dem 6. Jahrhundert stammenden Klosters. Weiterfahrtnach Donegal, dem nördlichsten County der Republik. Übernachtung in der Region von Donegal.
3. Tag Glenveagh Nationalpark (ca. 200 km)
Heute unternehmen Sie einen Ausflug in den äussersten Nordwesten. Vorbei am imposanten «Mount Errigal» gelangen Sie in den bekannten «Glenveagh Nationalpark». Kurzer Abstecher nach Letterkenny, dem Handelszentrum und Hauptstadt der Grafschaft Donegal. Übernachtung wie am Vortag.
4. Tag Donegal - Westport (ca. 210 km)
Fahrt der Küste entlang nach Sligo mit seinem bekannten Wahrzeichen, dem «Ben Bulben», einem imposanten Tafelberg. Weiter geht die Reise in die County Mayo, eine der wohl ursprünglichsten und unberührtesten Gegenden Irlands. Übernachtung in der Region von Westport.
5. Tag Achill Island (ca. 120 km)
Heute unternehmen Sie die Rundfahrt um «Achill Island», Irlands grösster Insel. Hier hat der Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll das bekannte «Irische Tagebuch» geschrieben. Das Wechselspiel des Lichts und wunderschöne, wilde Küstengebiete machen diesen Tagesausflug zu einem Erlebnis. Übernachtung wie am Vortag.
6. Tag Westport - Clifden (ca. 80 km)
Besuchen Sie das malerische Städtchen Westport, bevor die Fahrt der Küste entlang nach Leenane weitergeht. Dort befindet sich der «Killary Harbour», der einzige Fjord Irlands. Der Nachmittag führt Sie kurz vor Clifden zur «Kylemore Abbey». Übernachtung in der Region von Clifden.
7. Tag Connemara (ca. 120 km)
Tauchen Sie ein in die wildromantische Connemara. Fahrt der malerischen Küstenstrasse entlang bis Sie die Strasse ins schroffe, unwirtlich wirkende Landesinnere über Oughterard, vorbei an der imposanten Hügelkette, den «Twelve Pins», nach Leenane führt. Übernachtung wie am Vortag.
8. Tag Clifden - Athlone (ca. 160 km)
Der letzte Tag Ihrer Rundreise führt Sie von Clifden nach Galway, dem pulsierenden Zentrum des Westens mit seiner charmanten Altstadt. Weiterfahrt Richtung Athlone. Übernachtung in der Region von Athlone.
9. Tag Athlone - Dublin (ca. 130 kim)
Fahrt zum Flughafen Dublin. Rückflug mit Linienflug nach Zürich.
Im Preis inbegriffen
- Tägliche Abflüge mit Aer Lingus ab Zürich oder Genf
- Flughafen- und Sicherheitstaxen
- Mietwagen Kat. B (VW Golf oder ähnlich)
- 8 Übernachtungen gemäss Programm im Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC in ausgesuchten B&B’s
- irisches Frühstück
- ausführliche Reisedokumentation
- Annullations- und SOS-Schutzversicherung
- Auftragspauschale/gesetzliche Abgabe Garantiefonds
- Allfällige Flugzuschläge falls Basis Buchungsklasse Aer Lingus ausgebucht
- Kinderreduktionen: 1 oder 2 Kinder von 2 bis 12 Jahren im Zimmer von 2 Erwachsenen erhalten 20% Reduktion.
- Die Namen der Unterkünfte erhalten Sie mit der Reisebestätigung.
- Budgettour: Unterkunft in ausgesuchten B&B
- Hoteltour: Unterkunft in ausgesuchten Hotels der Mittelklasse
Preise
9 Tage / 8 Nächte Preis auf Anfrage