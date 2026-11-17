Der Norden der Republik ist unter Irland-Kennern nach wie vor ein Geheimtipp. Die wildromantische Gegend, die Ruhe und einzigartige Naturschauspiele machen diese Region zu einem unvergleichlichen Erlebnis. Sie besuchen unter anderem das UNESCO Weltkulturerbe «Newgrange», sehen Irlands grösste Insel «Achill Island» oder besuchen die wildromantische Region der Connemara. Dies sind nur wenige Highlights von vielen, die Sie auf Ihrer Mietwagenrundreise erleben werden, stets begleitet von einzigartigen Naturschauspielen und leuchtend grünen Wiesen mit weidenden Schafsherden. Dabei übernachten Sie in landestypischen Gästehäusern.