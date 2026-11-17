Beschreibung

Einleitung Hier sind Sie Kapitän auf Irlands Binnengewässer. Erkunden Sie Irland individuell auf ihrem persönlichen Hausboot und tuckern Sie durch die schönen Landschaften Irlands. Es ist leicht und Sie lernen Irland auf eine wirklich aussergewöhnliche Art kennen. Gehen Sie vor Anker, um zu angeln, machen Sie fest, wo schmucke Dörfer oder Sehenswürdigkeiten zum Verweilen locken. Tuckern Sie ohne Eile durch unberührte Landschaften, wo Schafe, Kühe und Pferde auf saftigen, grünen Wiesen grasen. Hausbootferien in Irland sind der absolute Geheimtipp für all jene, welche die Ruhe in der Natur suchen.

Kilkenny Class Beschreibung

Älteres, einfach zu bedienendes Boot. 2 grosse Kabinen mit jeweils zwei Einzelbetten (können zum Doppelbett umgewandelt werden), 2 kombinierte Dusche/WC mit Lavabo. Heller Salon mit Sitzecke (kann zu Doppelbett umgebaut werden), Radio und CD-Spieler, Steuerstand und gut eingerichtete Küche. Zweiter Steuerstand auf dem Sonnendeck. Dieses Boot ist ideal für Familien oder zwei Paare.



4/6 Betten

Länge: 10.40 m, Breite: 3.80 m



Liegeplatz/Übergabetag

Carrick-on-Shannon/täglich ausser sonntags

Banagher/täglich ausser sonntags

Bellanaleck/täglich ausser sonntags



Einwegmieten

Carrick-on-Shannon ↔ Banagher

Carrick-on-Shannon ↔ Bellanaleck

Bellanaleck ↔ Banagher (bei 2 Wochen Miete)

Carlow Class Beschreibung

Preisgünstiges Boot. Kabine mit zwei Einzelbetten, die zum Doppelbett umgebaut werden können. Eine kombinierte Dusche/WC mit Lavabo. Der Hauptsalon ist sehr geräumig mit Sitzgruppe (kann als Doppelkoje genutzt werden), Radio und CD-Spieler, Steuerstand. Das grosse Deck kann bequem durch die Schiebetüre vom Salon aus erreicht werden. Komplett ausgerüstete Küche.



2/4 Betten

Länge: 8.25 m, Breite: 3.10 m



Liegeplatz/Übergabetag

Carrick-on-Shannon/täglich ausser sonntags

Banagher/täglich ausser sonntags

Bellanaleck/täglich ausser sonntags



Einwegmieten

Carrick-on-Shannon ↔ Banagher

Carrick-on-Shannon ↔ Bellanaleck

Bellanaleck ↔ Banagher (samstags, bei 2 Wochen Miete)

Im Preis inbegriffen - Flüge mit SWISS ab Zürich nach Dublin und retour

- Flughafen- und Sicherheitstaxen

- Transfers ab Flughafen Dublin bis Banagher oder Carrick-on-Shannon und retour

- 1 Woche Hausbootmiete

- ausführliche Reiseunterlagen

Nicht im Preis inbegriffen - Annullations- und SOS-Schutzversicherung

- Auftragspauschale/gesetzliche Abgabe Garantiefonds

- Allfällige Flugzuschläge falls Basisklasse ausgebucht