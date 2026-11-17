Irland Gruppenreisen
Mit deutschsprachiger Reiseleitung unterwegs
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Irland: Die Grüne Insel entdecken
Preis auf Anfrage
Highlights: Monasterboice, Titanic Belfast Besucherzentrum inkl. Audioguides , Giants Causeway Besucherzentrum inkl....
10 Tage / 9 Nächte
Keltische Schätze
Preis auf Anfrage
Highlights: Butler Gallery, Skellig Six 18 Distillery inkl. Kostprobe , Hütehundevorführung, Bunratty Castle & Folk...
8 Tage / 7 Nächte
Warum eine Gruppenreise durch Irland?
Sie müssen nicht selbst links fahren, und die Reiseleitung kennt die besten Fotostopps, Pubs und Geschichten. Die Eintritte zu den Sehenswürdigkeiten sind in der Regel inbegriffen, Zeit für eigene Erkundungen bleibt trotzdem. In der Gruppe kommen Sie leicht mit anderen Reisenden ins Gespräch.
Was Sie auf einer Irland-Gruppenreise erwartet
Je nach Programm besuchen Sie Dublin, den Rock of Cashel, den Ring of Kerry und die Dingle-Halbinsel, die Cliffs of Moher und den Burren, Galway und Connemara. Manche Reisen führen auch nach Nordirland zum Giant's Causeway und nach Belfast. Die genauen Leistungen und Termine finden Sie in den Reisebeschreibungen oben.
Lieber privat unterwegs? Dann empfehlen wir eine Mietwagenrundreise oder eine individuelle Reise mit Fahrer – fragen Sie uns.
Irland Reisen planen: unsere Themen
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Häufige Fragen zu Gruppenreisen in Irland
Unsere Gruppenreisen dauern in der Regel acht bis zehn Tage, Start und Ende sind meist in Dublin. Die Flüge ab der Schweiz buchen wir gerne dazu.
Die Reisen auf dieser Seite werden von einer deutschsprachigen Reiseleitung begleitet. Die Angaben dazu finden Sie in der jeweiligen Reisebeschreibung.
Ja. Wir buchen Ihnen gerne zusätzliche Nächte in Dublin oder hängen eine Mietwagenetappe an, etwa an die Westküste.