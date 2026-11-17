Warum eine Gruppenreise durch Irland?

Sie müssen nicht selbst links fahren, und die Reiseleitung kennt die besten Fotostopps, Pubs und Geschichten. Die Eintritte zu den Sehenswürdigkeiten sind in der Regel inbegriffen, Zeit für eigene Erkundungen bleibt trotzdem. In der Gruppe kommen Sie leicht mit anderen Reisenden ins Gespräch.

Was Sie auf einer Irland-Gruppenreise erwartet

Je nach Programm besuchen Sie Dublin, den Rock of Cashel, den Ring of Kerry und die Dingle-Halbinsel, die Cliffs of Moher und den Burren, Galway und Connemara. Manche Reisen führen auch nach Nordirland zum Giant's Causeway und nach Belfast. Die genauen Leistungen und Termine finden Sie in den Reisebeschreibungen oben.

Lieber privat unterwegs? Dann empfehlen wir eine Mietwagenrundreise oder eine individuelle Reise mit Fahrer – fragen Sie uns.