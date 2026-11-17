Irlands Regionen
Von Dublin bis an den Wild Atlantic Way
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Dublin und der Osten
Dublin ist Ausgangspunkt fast jeder Irland-Reise. Neben dem Trinity College, den georgianischen Plätzen und den Pubs von Temple Bar lohnen sich Ausflüge in die Wicklow Mountains mit Glendalough und ins Boyne-Tal mit Newgrange. Weiter südlich liegen das mittelalterliche Kilkenny und der Rock of Cashel.
Der Süden: Kerry und Cork
Im Südwesten ragen die Halbinseln Iveragh, Dingle und Beara in den Atlantik. Rund um Killarney mit seinem Nationalpark, Ross Castle und den Seen führt der Ring of Kerry. Cork lockt mit dem English Market, das Hafenstädtchen Kinsale mit seinen Restaurants.
Der Westen: Clare, Galway und Connemara
Die Cliffs of Moher fallen über 200 Meter tief zum Meer ab, gleich daneben liegt die Karstlandschaft des Burren. Galway ist Irlands Musikstadt, Connemara die Region der Moore, Seen und Berge. Vor der Küste liegen die Aran-Inseln.
Der Norden: Mayo, Donegal und Nordirland
Achill Island, Irlands grösste Insel, und der Glenveagh-Nationalpark in Donegal zeigen Irland von seiner einsamen Seite. Jenseits der Grenze erwarten Sie Belfast und die Causeway Coast mit dem Giant's Causeway, einem UNESCO-Welterbe aus Basaltsäulen.
Regionen kombinieren
Auf einer ersten Reise von acht bis zehn Tagen kombinieren Sie am besten Dublin mit dem Süden und dem Westen. Mit zwei Wochen Zeit kommen Donegal und Nordirland dazu. Passende Routen finden Sie unter Irland Rundreisen und Mietwagenrundreisen.
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Häufige Fragen zu Irlands Regionen
Das hängt von Ihren Interessen ab. Für Küstenlandschaften empfehlen wir Kerry, Clare und Connemara, für Kultur und Geschichte Dublin und den Osten, für Ruhe und Weite Donegal und Mayo.
Geografisch liegt Nordirland auf der Insel Irland, politisch gehört es zum Vereinigten Königreich. Die Grenze zur Republik Irland ist offen, es gelten aber die britischen Einreisebestimmungen und das Pfund Sterling.