Unterkünfte in Irland

Bed & Breakfast

Die familiengeführten Gästehäuser sind die klassische Unterkunft auf einer Rundreise. Das Frühstück mit Brown Bread und Tipps der Gastgeber gehört dazu.

Landhaus- und Schlosshotels

Historische Country Houses und Schlösser mit Park, Restaurant und oft eigenem Golfplatz machen eine Reise zu etwas Besonderem, gerade für ein, zwei Nächte zum Abschluss.

Cottages und Ferienhäuser

Ein eigenes Haus eignet sich für Familien und Gäste, die von einem festen Standort aus Ausflüge unternehmen möchten.

Hausbootferien

Auf den Binnengewässern, allen voran dem Shannon, sind Sie Ihr eigener Kapitän. In der Regel ist dafür kein Bootsführerschein nötig: Vor der Abfahrt erhalten Sie eine Einweisung.

Unterkünfte für Ihre Rundreise stellen wir auf Wunsch zusammen, siehe Irland Rundreisen.