Irland Hotels, Cottages und Hausboote
Übernachten zwischen Landhaus und Wasserweg
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Ferienhäuser Clonmoylan
Preis auf Anfrage
Galway
Auf einem parkähnlichen, privaten Gelände von rund 210’000 m2 befindet sich Clonmoylan mit seinen sieben...
Hausbootferien auf den Gewässern Irlands
Preis auf Anfrage
Dublin
Hier sind Sie Kapitän auf Irlands Binnengewässer. Erkunden Sie Irland individuell auf ihrem persönlichen Hausboot und...
Unterkünfte in Irland
Bed & Breakfast
Die familiengeführten Gästehäuser sind die klassische Unterkunft auf einer Rundreise. Das Frühstück mit Brown Bread und Tipps der Gastgeber gehört dazu.
Landhaus- und Schlosshotels
Historische Country Houses und Schlösser mit Park, Restaurant und oft eigenem Golfplatz machen eine Reise zu etwas Besonderem, gerade für ein, zwei Nächte zum Abschluss.
Cottages und Ferienhäuser
Ein eigenes Haus eignet sich für Familien und Gäste, die von einem festen Standort aus Ausflüge unternehmen möchten.
Hausbootferien
Auf den Binnengewässern, allen voran dem Shannon, sind Sie Ihr eigener Kapitän. In der Regel ist dafür kein Bootsführerschein nötig: Vor der Abfahrt erhalten Sie eine Einweisung.
Unterkünfte für Ihre Rundreise stellen wir auf Wunsch zusammen, siehe Irland Rundreisen.
Irland Reisen planen: unsere Themen
Alle Irland-Seiten unserer Spezialistinnen und Spezialisten im Überblick:
Häufige Fragen zu Unterkünften in Irland
Ja, auf dem Land ist ein Auto fast unverzichtbar. Wir buchen Ihnen Ferienhaus und Mietwagen zusammen, auf Wunsch auch die Flüge.
Nein. In der Regel ist kein Bootsführerschein nötig, Sie erhalten vor der ersten Fahrt eine Einweisung. Die genauen Bedingungen nennen wir Ihnen bei der Buchung.