Emerald Opulence ab Dublin
Emerald Opulence ab Dublin
Preis auf Anfrage
ab/bis Dublin
Highlights:
- Faszinierende Mondlandschaften im Burren und die berühmten Cliffs of Moher
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- Private Falknerei-Erfahrung mit einem erfahrenen Falkner
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- Connemara Nationalpark mit Kylemore Abbey und ursprünglichen Gaeltacht-Dörfern
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- Dublin zu Fuss entdecken inkl. Besuch der St. Patrick’s Cathedral
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- Mittelalterliches Limerick und das idyllische Dorf Adare
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- Die legendäre Panoramastrasse Ring of Kerry
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- Charmante Ortschaften, Seenlandschaften und spektakuläre Atlantikblicke
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- Besuch von Cork oder Blarney Castle auf dem Weg in die Midlands
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Herzlich Willkommen in Dublin
Willkommen in Dublin. Nach Ihrer Ankunft übernehmen Sie Ihren Mietwagen direkt am Flughafen und fahren anschliessend zu Ihrem Hotel in der Stadt. Am Nachmittag entdecken Sie Dublin auf einer privaten, rund dreistündigen Stadtführung zu Fuss. Ihr Guide führt Sie unter anderem in eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt: die St. Patrick’s Cathedral. Übernachtung: Dublin
2. Tag Mayo (F)
Heute verlassen Sie Dublin in Richtung Galway/Mayo. Nach Ihrer Ankunft erwartet Sie ein besonderes Erlebnis: ein privater Falkenspaziergang mit einem erfahrenen Falkner. Die Kunst der Falknerei begeistert Menschen seit über 4’000 Jahren – nun haben Sie die Gelegenheit, diese Tradition hautnah zu erleben. Übernachtung: Co. Galway / Mayo
3. Tag Connemara Nationalpark (F)
Wir empfehlen heute einen Ausflug in den Connemara Nationalpark – 2’957 Hektar aus rauem Quarzit- und Schiefergestein im Norden von Galway. Die Region ist geprägt von kleinen Dörfern, in denen Gälisch noch immer Alltagssprache ist. Ein Besuch der Kylemore Abbey gehört hier unbedingt dazu. Übernachtung: Co. Galway / Mayo
4. Tag Clare (F)
Ihre Reise führt Sie weiter durch die eigenwillige Mondlandschaft des Burren oder – je nach Wunsch – zu den berühmten Cliffs of Moher, einer rund acht Kilometer langen Steilküste, die fast 200 Meter über dem Atlantik aufragt. Unterwegs bieten sich zahlreiche Stopps in kleinen, typisch irischen Ortschaften an. Übernachtung: Co. Clare
5. Tag Kerry (F)
Heute fahren Sie südwärts und passieren die mittelalterliche Stadt Limerick. Ein Halt im hübschen Dorf Adare lohnt sich – das Heritage Centre vermittelt einen spannenden Einblick in die Geschichte des Ortes seit 1233. Anschliessend geht es weiter ins «Kingdom of Kerry». Übernachtung: Killarney
6. Tag Ring of Kerry (F)
Erkunden Sie den legendären Ring of Kerry. Die Route bietet eindrucksvolle Landschaften: Berge, Moore, Seen und weite Ausblicke auf den Atlantik. Sie passieren die charmanten Dörfer Killorglin, Glenbeigh, Cahirciveen, Waterville und Sneem. Die Rückfahrt nach Killarney führt über Molls Gap und Ladies View – beide bekannt für ihre herrlichen Ausblicke auf die Seen von Killarney. Übernachtung: Killarney
7. Tag The Midlands (F)
Heute verlassen Sie Kerry und fahren zu Ihrer letzten Unterkunft in Irlands «Midlands». Unterwegs bietet sich ein Besuch in Cork, der zweitgrössten Stadt des Landes, an. Alternativ lohnt sich ein Abstecher zum weltberühmten Blarney Castle und den nahegelegenen Blarney Woollen Mills. Übernachtung: Co. Laois
8. Tag Abreise (F)
Fahrt zum Flughafen Dublin, Rückgabe des Mietwagens und Heimreise.
7 Übernachtungen in Erstklassehotels inkl. Frühstück
- private Stadtführung durch Dublin (3 Stunden)
- Eintritt in die St. Patrick’s Cathedral
- privates Falknereierlebnis
- Mietwagen
- Ausführliche Reiseunterlagen
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage