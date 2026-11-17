Willkommen in Dublin. Nach Ihrer Ankunft übernehmen Sie Ihren Mietwagen direkt am Flughafen und fahren anschliessend zu Ihrem Hotel in der Stadt. Am Nachmittag entdecken Sie Dublin auf einer privaten, rund dreistündigen Stadtführung zu Fuss. Ihr Guide führt Sie unter anderem in eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt: die St. Patrick’s Cathedral. Übernachtung: Dublin