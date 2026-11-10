Heliskiing im Himalaya: Pulverschnee in Indien
Mit Himalaya Heliski ab Manali in Himachal Pradesh
Gelände und Schnee im Himalaya
Was Heliskiing in Indien so besonders macht, ist die Höhe. Manche Abfahrten starten knapp über 5000 m, und der Pulverschnee liegt bis zu vier Meter tief. Weil die Luft so trocken ist, bleibt der Schnee besonders zart und pulvrig.
Häufige Schneefälle und meist stabiles Hochdruckwetter machen die Region zu einem hervorragenden Heliski-Gebiet. Vor Ihnen breiten sich die unendlichen Weiten des Himalaya aus, und in den unberührten Hängen ziehen Sie Ihre eigenen Linien.
Himalaya Heliski: kleine Gruppen, Schweizer Piloten
Unser Partner Himalaya Heliski fliegt Sie mit einem Helikopter vom Typ AS350B3 in die Berge. Unterwegs sind Sie in kleinen Gruppen von vier Gästen, am Steuer sitzen Schweizer Piloten.
Gewohnt wird im Hotel ManuAllaya, nur 30 m vom Heliport entfernt. Jedes Zimmer hat ein eigenes Bad und bequeme Betten und lässt sich einzeln beheizen. Nach dem Skitag entspannen Sie im Health Club mit Sauna, Dampfbad und Massage; dazu kommen Restaurant, Bar, Fitness- und Billardraum. Programm, Termine und Preise auf Anfrage.
Sicherheit und Wetter
Auf allen Abfahrten begleiten Sie erfahrene Guides, für die Ihre Sicherheit oberste Priorität hat. Vor der ersten Abfahrt werden Sie instruiert und erhalten Ihre Lawinenausrüstung mit Lawinenverschütteten-Suchgerät (LVS), Sonde und Schaufel.
Wie überall beim Heliskiing gilt: Geflogen wird nur bei passendem Wetter. Bei Nebel, Schneefall oder Regen kann ein Heliski-Tag teilweise oder ganz ausfallen. Planen Sie deshalb genügend Zeit ein. Praktische Hinweise für Ihre Reise finden Sie in den Reiseinformationen Indien.
Weitere Heliski-Ziele
Sie möchten den Himalaya mit anderen Regionen vergleichen? Majestätische Bergmassive und gemütliche Lodges erwarten Sie beim Heliskiing in Kanada. Für gute Skifahrer und Snowboarderinnen ist das Heliskiing in Alaska ein Tiefschnee-Revier der Extraklasse.
Näher an der Schweiz liegen das Heliskiing in Island mit Abfahrten von Vulkangipfeln bis an die Küste und das Heliskiing in Schwedisch-Lappland am Polarkreis. Gerne beraten wir Sie, welches Ziel am besten zu Ihrem Können und Ihrer Reisezeit passt.
Häufige Fragen zum Heliskiing im Himalaya
Die besten Schneeverhältnisse im indischen Himalaya herrschen von Januar bis März.
Basecamp ist Manali im Kullu-Tal, eine Kleinstadt im Bundesstaat Himachal Pradesh auf knapp 2000 m. Manali liegt rund 500 Kilometer nördlich von Delhi.
Einige Landeplätze liegen knapp über 5000 m. Rund um das Gebiet ragen zahlreiche Sechstausender auf.
Bei Himalaya Heliski fliegen Sie in kleinen Gruppen von vier Gästen mit einem Helikopter vom Typ AS350B3.
Preise auf Anfrage. Wir beraten Sie gerne persönlich und stellen Ihnen ein individuelles Angebot zusammen.
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
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