Heliskiing im Himalaya ist ein Abenteuer der besonderen Art: Einige Landeplätze liegen knapp über 5000 Metern, rundherum ragen zahlreiche Sechstausender auf. Die besten Schneeverhältnisse finden Sie von Januar bis März.

Die Reise beginnt in der indischen Hauptstadt New Delhi. Von dort geht es rund 500 Kilometer nach Norden bis Manali im Kullu-Tal, das auch «Tal der Götter» genannt wird. Die Kleinstadt im Bundesstaat Himachal Pradesh liegt auf knapp 2000 m und dient als Basecamp für das Heliskiing auf dem Dach der Welt.

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