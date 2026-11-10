Heliskiing in Island: vom Gipfel bis an den Atlantik
Mit Arctic Heli Skiing und der Klængshóll Lodge in Nordisland
Arctic Heli Skiing: Heliskiing auf der Trollhalbinsel
Das exklusive Gebiet von Arctic Heli Skiing umfasst 4000 km² im Norden Islands. Rund 90 Prozent der Berge lassen sich befahren, und durchschnittlich fallen etwa zehn Meter Schnee pro Jahr. Gegründet hat das Unternehmen Islands Ski-Pionier Jökull Bergmann. Gemeinsam mit seinen Guides aus der Schweiz, Frankreich, Kanada und Island kennt er die Berge Nordislands bestens, und jedes Jahr erkundet und kartiert das Team neue Abfahrten.
Die Höhendifferenz ist enorm, denn die Abfahrten beginnen auf den höchsten Gipfeln des Gebiets und enden am Atlantik. Eine Abfahrt namens «The Horse» liegt gleich vor der Lodge: Vom Gipfel bis zur Haustür sammeln Sie über 1200 Höhenmeter. Laut Arctic Heli Skiing ist die Schneedecke hier stabiler als in den Rocky Mountains, sodass auch steile Hänge möglich sind. Geflogen wird mit einem H125, in Gruppen von vier Gästen mit einem Guide.
Klængshóll Lodge: Wohnen auf der alten Schaffarm
Die Lodge liegt mitten im Skigebiet, etwa 45 Autominuten von Akureyri, der mit 17'500 Einwohnenden zweitgrössten Stadt Islands. Auf Klængshóll züchteten einst die Grosseltern von Jökull Bergmann Schafe. Er wuchs selbst auf der Farm auf, die heute umgebaut und durch weitere Gebäude ergänzt ist.
Rund um das weiss getünchte Farmhaus mit dem roten Dach verteilen sich vier kleine Gästehäuser mit je zwei Apartments. Insgesamt gibt es 8 Zimmer für maximal 16 Gäste, jedes mit Bad, Kaffeemaschine und Minikühlschrank. Wer vor oder nach dem Heliskiing ein paar Tage in der Region bleiben möchte, findet passende Hotels rund um Akureyri.
Küche, Bar und Spa
Im Farmhaus befindet sich der Speiseraum, für die Küche ist Gourmetkoch Heimir Hannesson verantwortlich. Auf den Tisch kommen Bio-Lamm und Wild, dazu Fisch, frisch aus dem Meer oder aus isländischen Flüssen. Die Bar ist in der ehemaligen Scheune untergebracht.
Zum Entspannen gibt es ein Badehaus mit Sauna, von der aus Sie auf das Tal und die Berge ringsum blicken, einen Whirlpool im Freien sowie Massage. Dazu kommen ein Fitness- und Yogaraum mit Tischtennistisch, ein Skiraum und ein kleiner Ski- und Geschenkeshop. Weil einige Abfahrten direkt vor der Lodge enden, sehen Sie vom Whirlpool aus abends Ihre eigenen Spuren im Hang.
Programme über 4 oder 6 Tage
Wir bieten das Heliskiing mit Arctic Heli Skiing als feste Programme an: Arctic Heliskiing über 4 Tage ab Akureyri und Arctic Heliskiing über 6 Tage ab Akureyri. Im Programm Island Classic fahren Sie in Gruppen von vier Gästen mit einem Guide, höchstens vier Gruppen sind unterwegs.
Inbegriffen sind 4 bzw. 6 Flugstunden pro Person, der Transfer ab Flughafen Akureyri, 4 bzw. 6 Übernachtungen mit Vollpension (mittags Lunchpaket) samt alkoholfreien Getränken, qualifizierte Berg- und Skiführer, LVS, Schaufel und Rucksack sowie Leihski oder Leih-Snowboard. Nicht enthalten sind zusätzliche Flugstunden, alkoholische Getränke und Trinkgelder; Skischuhe oder Snowboots bringen Sie selbst mit. Lieber unter sich? Mit Island Premium (bis 8 Gäste) oder Island Private (bis 4 Gäste) ist auch privates Heliskiing möglich. Preise und Termine auf Anfrage.
Nordlichter und Island im Winter
Island begeistert auch Profis: Als Warren Miller hier für seinen Skifilm «Ticket to Ride» drehte, schwärmte US-Skistar Julia Mancuso von den riesigen Bergen mitten im Ozean. Mit etwas Glück leuchten abends über der Lodge die Nordlichter – mehr dazu auf unserer Seite Nordlichter in Island. Weitere Ideen für die kalte Jahreszeit finden Sie unter Island im Winter.
Sie möchten Island mit weiteren Heliski-Zielen vergleichen? Einen Überblick über die Anbieter in British Columbia finden Sie beim Heliskiing in Kanada.
Häufige Fragen zum Heliskiing in Island
Los geht es Ende Februar, anfangs meist im Pulverschnee, Saisonende ist Ende Juni. In den letzten Wochen erwartet Sie meist ausgezeichneter Firn, und am Polarkreis wird es dann kaum noch dunkel.
Der Flug von der Schweiz nach Island dauert weniger als vier Stunden. Die Klængshóll Lodge liegt etwa 45 Autominuten von Akureyri entfernt; der Transfer ab dem Flughafen Akureyri ist in den Programmen inbegriffen.
Im Programm über 4 Tage sind 4 Flugstunden pro Person enthalten, im Programm über 6 Tage 6 Flugstunden. Zusätzliche Flugstunden können Sie gegen Aufpreis dazubuchen.
Ja. Arctic Heli Skiing bietet die Programme Island Premium für bis zu 8 Gäste und Island Private für bis zu 4 Gäste an. Wir informieren Sie gerne über Details und Preise.
Mit etwas Glück ja. Nordlichter über den Bergen der Trollhalbinsel gehören zu den eindrücklichsten Momenten eines Aufenthalts in der Klængshóll Lodge.
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