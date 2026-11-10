Weniger als vier Flugstunden trennen die Schweiz von Island – und doch fühlt sich das Heliskiing auf der Trollhalbinsel im Norden der Insel wie eine Expedition an. In einer vulkanisch geprägten Landschaft schwingen Sie durch Pulverschnee oder Firn hinunter bis an die Küste des Atlantiks.

Die Saison startet Ende Februar, meist mit Pulverschnee, und dauert bis Ende Juni, wenn der Firn am besten ist und die Sonne am Polarkreis kaum noch untergeht. Der Zeitunterschied zur Schweiz ist gering, Jetlag also kein Thema.

Unser Partner vor Ort ist Arctic Heli Skiing mit der Klængshóll Lodge. Das Heliskiing buchen Sie bei uns als Programm über 4 oder 6 Tage, auf Wunsch auch privat.