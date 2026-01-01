Beschreibung

Einleitung Swimmingpool, Fitnesscenter, «Aryavaidyasala» Spa mit grossem Wellnessangebot. Vielfältiges Angebot an individuell abgestimmten ayurvedischen Kuren, Yoga, Meditation und Kalaripayattu (traditionelle Kampfkunst). Auf dem hoteleigenen Hausboot werden mehrstündige Touren durch die Backwaters angeboten, wahlweise mit Mittagessen oder High Tea. Interessante Ausflugsmöglichkeiten in der Umgebung, Veloverleih, Bibliothek.

Lage Am breiten und naturbelassenen Sandstrand von Mararikulam gelegen. Das gleichnamige Fischerdorf erreicht man in 10 Minuten, die idyllischen Backwaters in 30 Minuten. In der Umgebung befinden sich wenige Einkaufs- oder Verpflegungsmöglichkeiten. Der internationale Flughafen von Kochi liegt rund zwei Fahrstunden entfernt.

Angebot Das offene Hauptrestaurant ist mit seinen massiven Bambusstämmen und dem Strohdach ein echter Blickfang. Im «Ida» Restaurant wird internationale Küche serviert, im «Chimaera» Restaurant stehen regionale Fisch- & Meeresfrüchtespezialitäten auf dem Menü. Für die Zubereitung der köstlichen Gerichte werden ausschliessliche gesunde und möglichst lokal produzierte Lebensmittel verwendet. Im Resort wird kein Alkohol ausgeschenkt.