Carnoustie Ayurveda & Wellness Resort
Mararikulam
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, Fitnesscenter, «Aryavaidyasala» Spa mit grossem Wellnessangebot. Vielfältiges Angebot an individuell abgestimmten ayurvedischen Kuren, Yoga, Meditation und Kalaripayattu (traditionelle Kampfkunst). Auf dem hoteleigenen Hausboot werden mehrstündige Touren durch die Backwaters angeboten, wahlweise mit Mittagessen oder High Tea. Interessante Ausflugsmöglichkeiten in der Umgebung, Veloverleih, Bibliothek.
Lage
Am breiten und naturbelassenen Sandstrand von Mararikulam gelegen. Das gleichnamige Fischerdorf erreicht man in 10 Minuten, die idyllischen Backwaters in 30 Minuten. In der Umgebung befinden sich wenige Einkaufs- oder Verpflegungsmöglichkeiten. Der internationale Flughafen von Kochi liegt rund zwei Fahrstunden entfernt.
Angebot
Das offene Hauptrestaurant ist mit seinen massiven Bambusstämmen und dem Strohdach ein echter Blickfang. Im «Ida» Restaurant wird internationale Küche serviert, im «Chimaera» Restaurant stehen regionale Fisch- & Meeresfrüchtespezialitäten auf dem Menü. Für die Zubereitung der köstlichen Gerichte werden ausschliessliche gesunde und möglichst lokal produzierte Lebensmittel verwendet. Im Resort wird kein Alkohol ausgeschenkt.
Zimmer
Die 32 stilvollen und grosszügigen Villen verteilen sich in einem tropischen Garten mit viel Freiraum. Sie sind im Kerala-Stil mit den traditionellen Strohdächern gebaut und ausgestattet mit einem Badezimmer mit Regendusche und Badewanne, Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang und Safe.
Akund Deluxe Villa: 102 m² grosse Villen mit einer grosszügigen, privaten Holzterrasse und schönem Wasserlilienteich.
Mallika Pool Villa: 98 m² gross, verfügen über einen privaten Pool und bieten viel Privatsphäre.
Zukra Pool Villa: 112 m² grosse Villen, welche etwas luxuriöser gestalten sind. Die Terrasse ist mit einem privaten Pool und zusätzlichen Sitzgelegenheiten ausgestattet. Auch hier geniessen Sie viel Privatsphäre.
Akund Deluxe Villa: 102 m² grosse Villen mit einer grosszügigen, privaten Holzterrasse und schönem Wasserlilienteich.
Mallika Pool Villa: 98 m² gross, verfügen über einen privaten Pool und bieten viel Privatsphäre.
Zukra Pool Villa: 112 m² grosse Villen, welche etwas luxuriöser gestalten sind. Die Terrasse ist mit einem privaten Pool und zusätzlichen Sitzgelegenheiten ausgestattet. Auch hier geniessen Sie viel Privatsphäre.
Preis auf Anfrage
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