Die 27 schlichten, mit Palmdächern sowie Bambuselementen versehenen Villen harmonieren perfekt mit der natürlichen Umgebung und widerspiegeln das ökologische Engagement des Hotels. Sie verfügen über einen privaten Garten mit Sitzgelegenheit und Hängematte, Badezimmer mit Outdoor Dusche, gratis Internetzugang, Klimaanlage, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn. Alle Villen sind bewusst ohne TV ausgestattet.

Green Pearl Villa (13): die 69 m² grossen Villen sind eingerichtet in Erdtönen kombiniert mit, dem Namen entsprechend, grünen Komponenten.



Blue Pearl Villa (9): gleiche Grösse, mit blauen Elementen versehen und zusätzlichem halbmondförmigen Planschpool im Garten.

Oyster Pearl Villa (4): gleiche Grösse und Ausstattung wie die Blue Pearl Villen mit einer zusätzlichen Terrasse, von welcher aus Sie einen herrlichen Ausblick über den Regenwasserteich geniessen.