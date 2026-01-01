Xandari Pearl Beach Resort
Mararikulam
Beschreibung
Einleitung
Schöner Swimmingpool mit Kinderbecken eingebettet im Garten. Kleiner Spa mit Ayurveda, Wellness und Dampfbad. Sportmöglichkeiten wie Yoga, Badminton, Volleyball, Kajak und Veloverleih sowie verschiedene Gesellschaftsspiele.
Lage
Der naturbelassene Sandstrand Mararikulam befindet sich direkt vor dem Hotel und das gleichnamige Fischerdorf erreicht man in ca. 20 Minuten zu Fuss. In der Umgebung befinden sich wenige Einkaufs- oder Verpflegungsmöglichkeiten. Der internationale Flughafen von Kochi liegt ca. 2 ½ Fahrstunden entfernt.
Angebot
Im Restaurant «Pearl Spot» werden lokale indische Köstlichkeiten sowie auch chinesische und kontinentale Speisen serviert. Saisonal kann am Strand frischer Fisch und Meeresfrüchte genossen werden.
Zimmer
Die 27 schlichten, mit Palmdächern sowie Bambuselementen versehenen Villen harmonieren perfekt mit der natürlichen Umgebung und widerspiegeln das ökologische Engagement des Hotels. Sie verfügen über einen privaten Garten mit Sitzgelegenheit und Hängematte, Badezimmer mit Outdoor Dusche, gratis Internetzugang, Klimaanlage, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn. Alle Villen sind bewusst ohne TV ausgestattet.
Die 27 schlichten, mit Palmdächern sowie Bambuselementen versehenen Villen harmonieren perfekt mit der natürlichen Umgebung und widerspiegeln das ökologische Engagement des Hotels. Sie verfügen über einen privaten Garten mit Sitzgelegenheit und Hängematte, Badezimmer mit Outdoor Dusche, gratis Internetzugang, Klimaanlage, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn. Alle Villen sind bewusst ohne TV ausgestattet.
Green Pearl Villa (13): die 69 m² grossen Villen sind eingerichtet in Erdtönen kombiniert mit, dem Namen entsprechend, grünen Komponenten.
Blue Pearl Villa (9): gleiche Grösse, mit blauen Elementen versehen und zusätzlichem halbmondförmigen Planschpool im Garten.
Oyster Pearl Villa (4): gleiche Grösse und Ausstattung wie die Blue Pearl Villen mit einer zusätzlichen Terrasse, von welcher aus Sie einen herrlichen Ausblick über den Regenwasserteich geniessen.
Preis auf Anfrage
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