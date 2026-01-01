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Marari Beach Resort

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Mararikulam

Eines der sympathischsten Strand­re­sorts in Südindien an einem tollen Strand mit sehr entspannter Atmosphäre. Dank der Weitläufigkeit der Anlage steht einem erholsamen, ruhigen Aufenthalt nichts im Wege. Das Resort gehört zur CGH Earth Grup­pe, nach deren eigenen Standards viel Wert auf ökofreundlichen Umgang mit der Natur sowie auf die Zusammenarbeit mit der Lokalbe­völ­kerung gelegt wird.

Beschreibung

Lage
Beim Fischerdorf Mararikulam, direkt am Meer ge­legen. Der Flughafen Kochi ist in etwa zwei Stunden erreich­bar, ca. 30 Minuten Fahrzeit nach Alleppey, einem Start­punkt für Bootsfahrten in den Backwaters. Die Lage am breiten, feinsandigen Mararikulam Strand ist schlicht fantastisch! In der näheren Umge­bung gibt es keine Restaurants.
Angebot
Im sympathischen, ­offenen «Chakara» Restaurant werden lokale sowie internationale Gerichte angeboten. Das «Farm» Rest­au­rant befindet sich inmitten des Gemü­se­­gartens und Sie wählen Ihre frisch geern­te­ten Zutaten direkt aus. Für kulinarische Ab­wechslung sorgt der «Beach Grill» mit frischem Seafood. An der «Palm Bar» werden abends Drinks serviert.

Freizeit & Unterhaltung: Grosser Swim­ming­pool, Beach­volleyball, Meditation, Yoga, Bi­bliothek und kleiner Shop. Koch­kurse, Velo­touren, Bad­minton, Tennis und Ayurveda Cen­ter.
Zimmer
62 im tropischen Gar­ten verstreute, mit Palmblättern ge­deckte Cottages, in deren Archi­tektur Stil­­ele­mente aus Kerala einfliessen und die da­durch etwas dunkel wirken. Alle bieten einen angenehmen Wohn­komfort und sind mit Klima­an­lage, Telefon, Minibar, Safe, Kaffee-/Tee­kocher und Föhn ausgestattet. Kein Fern­seher.
Garden Villa (49): Die grossen Villen, meistens alleinstehend, bieten viel Platz, haben eine Sitzecke und ein stilvolles offenes Bade­zimmer mit Dusche.
Garden Villa with private Pool (10): Gleiche Ausstattung wie Garden Villa, zusätzlich mit privatem Swimmingpool (6 x 3 m). Die meisten dieser Villen sind in Cottages mit zwei Villen pro Gebäude untergebracht.
Preis auf Anfrage

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