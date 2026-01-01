Marari Beach Resort
Mararikulam
Beschreibung
Lage
Beim Fischerdorf Mararikulam, direkt am Meer gelegen. Der Flughafen Kochi ist in etwa zwei Stunden erreichbar, ca. 30 Minuten Fahrzeit nach Alleppey, einem Startpunkt für Bootsfahrten in den Backwaters. Die Lage am breiten, feinsandigen Mararikulam Strand ist schlicht fantastisch! In der näheren Umgebung gibt es keine Restaurants.
Angebot
Im sympathischen, offenen «Chakara» Restaurant werden lokale sowie internationale Gerichte angeboten. Das «Farm» Restaurant befindet sich inmitten des Gemüsegartens und Sie wählen Ihre frisch geernteten Zutaten direkt aus. Für kulinarische Abwechslung sorgt der «Beach Grill» mit frischem Seafood. An der «Palm Bar» werden abends Drinks serviert.
Freizeit & Unterhaltung: Grosser Swimmingpool, Beachvolleyball, Meditation, Yoga, Bibliothek und kleiner Shop. Kochkurse, Velotouren, Badminton, Tennis und Ayurveda Center.
Freizeit & Unterhaltung: Grosser Swimmingpool, Beachvolleyball, Meditation, Yoga, Bibliothek und kleiner Shop. Kochkurse, Velotouren, Badminton, Tennis und Ayurveda Center.
Zimmer
62 im tropischen Garten verstreute, mit Palmblättern gedeckte Cottages, in deren Architektur Stilelemente aus Kerala einfliessen und die dadurch etwas dunkel wirken. Alle bieten einen angenehmen Wohnkomfort und sind mit Klimaanlage, Telefon, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet. Kein Fernseher.
Garden Villa (49): Die grossen Villen, meistens alleinstehend, bieten viel Platz, haben eine Sitzecke und ein stilvolles offenes Badezimmer mit Dusche.
Garden Villa with private Pool (10): Gleiche Ausstattung wie Garden Villa, zusätzlich mit privatem Swimmingpool (6 x 3 m). Die meisten dieser Villen sind in Cottages mit zwei Villen pro Gebäude untergebracht.
Garden Villa (49): Die grossen Villen, meistens alleinstehend, bieten viel Platz, haben eine Sitzecke und ein stilvolles offenes Badezimmer mit Dusche.
Garden Villa with private Pool (10): Gleiche Ausstattung wie Garden Villa, zusätzlich mit privatem Swimmingpool (6 x 3 m). Die meisten dieser Villen sind in Cottages mit zwei Villen pro Gebäude untergebracht.
Preis auf Anfrage
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