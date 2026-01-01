Beschreibung

Lage Beim Fischerdorf Mararikulam, direkt am Meer ge­legen. Der Flughafen Kochi ist in etwa zwei Stunden erreich­bar, ca. 30 Minuten Fahrzeit nach Alleppey, einem Start­punkt für Bootsfahrten in den Backwaters. Die Lage am breiten, feinsandigen Mararikulam Strand ist schlicht fantastisch! In der näheren Umge­bung gibt es keine Restaurants.

Angebot Im sympathischen, ­offenen «Chakara» Restaurant werden lokale sowie internationale Gerichte angeboten. Das «Farm» Rest­au­rant befindet sich inmitten des Gemü­se­­gartens und Sie wählen Ihre frisch geern­te­ten Zutaten direkt aus. Für kulinarische Ab­wechslung sorgt der «Beach Grill» mit frischem Seafood. An der «Palm Bar» werden abends Drinks serviert.



Freizeit & Unterhaltung: Grosser Swim­ming­pool, Beach­volleyball, Meditation, Yoga, Bi­bliothek und kleiner Shop. Koch­kurse, Velo­touren, Bad­minton, Tennis und Ayurveda Cen­ter.