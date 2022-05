Marokko Golfreisen

Marokko fasziniert mit mystischen Städten, quirligen Souks, Prachtpalästen, dem Atlas Hochgebirge, gigantischen Wüsten, schier unendlichen Stränden - und erstklassigen Golfplätzen. Das Königreich ist auch ein «Royaume du Golf». Dies verdankt das Land dem 1999 verstorbenen König Hassan II. Er war ein leidenschaftlicher Golfer, der sich aus seiner für den Sport sogar einen eigenen Golfplatz neben dem Palast anlegen liess. Der heute amtierende Herrscher ist zwar kein Golfspieler, er weiss jedoch um die Bedeutung des Sports für die touristische Entwicklung seines Landes. Golfer sind daher gern gesehene Gäste, die im Umland von Casablanca, Marrakesch und Agadir durch herausragende Kurse und aussergewöhnlich luxuriöse Hotels und Resorts verwöhnt werden. Die Hafenstadt Agadir, im Süden Marokkos gelegen, ist bei Golfern sehr beliebt, dies nicht zuletzt wegen den ganzjährig angenehmen Temperaturen von durchschnittlich 24 Grad. Agadir zieht mit der Trophée Hassan II die Profi-Golfer der European Tour im Frühjahr auf die königlichen Plätze. Marrakesch ist die «Perle des Südens» - und wieder en vogue einst in den 1960er Jahren. Damals gaben sich die Reichen und Schönen dieser Welt hier die Klinke gegenseitig in die Hand. Um die Millionenstadt verteilen sich in Olivenhaine eingebettete Golfplätze. Royal Golf de Marrakesch wurde bereits 1923 eröffnet, andere Plätze wie Amelkis Golf Club und Palmeraie hingegen sind brandneu. Einige sind auch für Könner eine Herausforderung, die meisten aber bieten auch weniger starken Freizeitspielern viel Spass. Ein wahrer Spielgenuss ist der von Gary Player entworfene Mazagan-Kurs in El Jadida südlich der Hafenstadt Casablanca. El Jadida Royal Course liegt in unmittelbarer Nähe zur Atlantikküste. Er gehört zum Pullman El Jadida Royal Golf & Spa und liegt in einer sandigen Bucht, die sich nördlich der Stadt nach Azemmour zieht. Marokko setzt auf die Golfer, die während der Wintermonate vom späten Herbst bis in den April traumhafte Bedingungen vorfinden. Bei 20 Grad und Sonnenschein lässt sich in Nordafrika die Golf-Saison perfekt verlängern. Wir beraten Sie gerne.