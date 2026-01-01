Tallinn Reisen vom Spezialisten
Die alte Hansestadt
Baltikum deluxe
Preis auf Anfrage
ab Tallinn bis Vilnius
Highlights: Weltkulturerbe Tallinn, Lahemaa Nationalpark, Wasserburg Trakai, Wunderschöne Landschaften
15 Tage / 14 Nächte
Das Baltikum aktiv erleben
Preis auf Anfrage
ab Tallinn bis Vilnius
Highlights: Tallinn, Riga und Vilnius mit dem Velo entdecken, Kanufahrt im Soomaa Nationalpark, Wanderung im...
10 Tage / 9 Nächte
Estland: Inselwelten und Nationalpark
Preis auf Anfrage
ab/bis Tallinn
Highlights: Unberührte Natur, Seltene Tier- und Pflanzenwelt, Malerisches Städtchen Pärnu, Universitätsstadt Tartu
10 Tage / 9 Nächte
Beste Reisezeit für Tallinn
Tallinn liegt an der Ostsee und zeigt sich je nach Jahreszeit von einer ganz anderen Seite. Als beste Reisezeit für eine Städtereise gelten die Monate Mai bis September: Die Tage sind lang, die Temperaturen angenehm mild und das Leben spielt sich draussen ab – in den Gassen der Altstadt, auf den Caféterrassen und entlang der Hafenpromenade.
Um die Mittsommerzeit wird es in Tallinn kaum richtig dunkel: Die «weissen Nächte» tauchen die Stadt in ein besonderes Licht und machen abendliche Spaziergänge durch die Altstadt zu einem Erlebnis. Juli und August sind mit Temperaturen um 20 Grad die wärmsten Monate, gleichzeitig aber auch die besucherstärkste Zeit. Wer es ruhiger mag, wählt Mai, Juni oder September – dann ist die Stadt weniger belebt und die Stimmung bleibt entspannt.
Auch der Winter hat seinen Reiz: Von Dezember bis Februar ist es kalt und die Tage sind kurz, dafür wirkt die mittelalterliche Altstadt unter einer Schneedecke besonders märchenhaft. In der Adventszeit lohnt sich eine Adventsreise zum Tallinner Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz. Unsere Spezialisten kennen Tallinn zu jeder Jahreszeit und beraten Sie gerne, welcher Zeitpunkt am besten zu Ihren Reiseplänen passt.
Höhepunkte der Altstadt von Tallinn
Die Altstadt von Tallinn gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und zählt zu den am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtkernen Europas. Ausgangspunkt vieler Entdeckungen ist der Rathausplatz mit dem gotischen Rathaus, umgeben von alten Kaufmannshäusern aus der Hansezeit. Von hier führen verwinkelte Gassen wie der Katharinengang zu Handwerksateliers, kleinen Galerien und gemütlichen Cafés.
Über der Unterstadt erhebt sich der Domberg (Toompea), das historische Machtzentrum Estlands. Hier stehen die orthodoxe Alexander-Newski-Kathedrale mit ihren Zwiebeltürmen, die Domkirche St. Marien und das Schloss Toompea, der Sitz des estnischen Parlaments. Von den Aussichtsplattformen Kohtuotsa und Patkuli schweift der Blick über rote Ziegeldächer, Kirchtürme und den Hafen bis zur Ostsee.
Sehenswert ist auch die weitgehend erhaltene Stadtmauer mit ihren Wehrtürmen, die das mittelalterliche Tallinn bis heute prägt. Die Altstadt ist kompakt und lässt sich bequem zu Fuss erkunden – ideal für ein verlängertes Wochenende. Gerne stellen Ihnen unsere Spezialisten Ihre Städtereise ins Baltikum mit Stadtführung und passenden Ausflügen individuell zusammen.
Trendquartiere und Ausflüge rund um Tallinn
Ausserhalb der Stadtmauern zeigt Tallinn sein junges Gesicht. Im ehemaligen Fischerviertel Kalamaja reihen sich farbige Holzhäuser an Cafés und Designläden, und im angrenzenden Kreativquartier Telliskivi haben sich in alten Industriehallen Ateliers, Boutiquen und Restaurants eingerichtet. Am Wasser lockt das Hafenquartier Noblessner, wo aus einer einstigen Werft ein lebendiges Quartier mit Marina, Galerien und Lokalen geworden ist. Zwischen Altstadt und Hafen liegt zudem das Rotermann-Quartier mit seiner markanten Verbindung von Backsteinarchitektur und moderner Baukunst.
Etwas ausserhalb des Zentrums lohnt der Schlosspark Kadriorg einen Besuch: Das barocke Schloss liess Zar Peter der Grosse erbauen, heute finden sich im weitläufigen Park auch Museen wie das Kunstmuseum KUMU. Wer Natur sucht, erreicht in rund einer Autostunde den Nationalpark Lahemaa mit Hochmooren, Wäldern, historischen Gutshöfen und stillen Küstendörfern – ein lohnender Tagesausflug ab Tallinn.
Tallinn lässt sich zudem ideal mit den anderen baltischen Hauptstädten kombinieren: Ergänzen Sie Ihre Städtereise mit Riga und Vilnius zu einer abwechslungsreichen Reise durch das Baltikum. Unsere Spezialisten kennen die besten Verbindungen zwischen den drei Städten und planen Ihre Route ganz nach Ihren Wünschen.
Häufige Fragen zu Tallinn Reisen
Häufige Fragen zu Tallinn Reisen
Als beste Reisezeit für eine Städtereise nach Tallinn gelten die Monate Mai bis September: Die Tage sind lang, die Temperaturen angenehm mild, und das Leben spielt sich in den Gassen der Altstadt und entlang der Hafenpromenade ab. Einen besonderen Reiz hat auch die Adventszeit, wenn der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz die Altstadt in stimmungsvolles Licht taucht.
Ja – Tallinn ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Reise durch das Baltikum. Die drei Hauptstädte Tallinn, Riga und Vilnius sind gut miteinander verbunden und ergänzen sich zu einer abwechslungsreichen Route. Passende Vorschläge finden Sie bei unseren Städtereisen im Baltikum.
Ja, sehr gut: Mehrmals täglich verkehren Fähren zwischen Tallinn und Helsinki, die Überfahrt über den Finnischen Meerbusen dauert rund zwei Stunden. So lässt sich die estnische Hauptstadt einfach mit einem Abstecher nach Finnland kombinieren – oder umgekehrt als Tagesausflug ab Helsinki erleben.
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