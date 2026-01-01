Beste Reisezeit für Tallinn

Tallinn liegt an der Ostsee und zeigt sich je nach Jahreszeit von einer ganz anderen Seite. Als beste Reisezeit für eine Städtereise gelten die Monate Mai bis September: Die Tage sind lang, die Temperaturen angenehm mild und das Leben spielt sich draussen ab – in den Gassen der Altstadt, auf den Caféterrassen und entlang der Hafenpromenade.

Um die Mittsommerzeit wird es in Tallinn kaum richtig dunkel: Die «weissen Nächte» tauchen die Stadt in ein besonderes Licht und machen abendliche Spaziergänge durch die Altstadt zu einem Erlebnis. Juli und August sind mit Temperaturen um 20 Grad die wärmsten Monate, gleichzeitig aber auch die besucherstärkste Zeit. Wer es ruhiger mag, wählt Mai, Juni oder September – dann ist die Stadt weniger belebt und die Stimmung bleibt entspannt.

Auch der Winter hat seinen Reiz: Von Dezember bis Februar ist es kalt und die Tage sind kurz, dafür wirkt die mittelalterliche Altstadt unter einer Schneedecke besonders märchenhaft. In der Adventszeit lohnt sich eine Adventsreise zum Tallinner Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz. Unsere Spezialisten kennen Tallinn zu jeder Jahreszeit und beraten Sie gerne, welcher Zeitpunkt am besten zu Ihren Reiseplänen passt.