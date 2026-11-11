Bevorzugen Sie es, individuell unterwegs zu sein, möchten aber nicht selbst am Steuer eines Mietwagens sitzen? Dann sind private Rundreisen durch das Baltikum genau das Richtige für Sie. Verbinden Sie einige der schönsten Highlights von Estland, Lettland und Litauen bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Da das Netz der Fernbusse sehr gut ausgebaut ist, lassen sich zum Beispiel die drei Hauptstädte Tallinn, Riga und Vilnius einfach miteinander kombinieren.

Unterwegs erleben Sie die ganze Vielfalt der drei baltischen Staaten – mittelalterlich geprägte Altstädte, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen, Jugendstilfassaden, weite Wälder und eine lange Ostseeküste mit Dünen und Sandstränden. Zwischen den Etappen bleibt Ihnen viel Freiheit: Sie bestimmen das Tempo, verweilen dort, wo es Ihnen gefällt, und entdecken Cafés, Märkte und Museen auf eigene Faust.

Privatreisen im Baltikum eignen sich für Alleinreisende, Paare und Familien gleichermassen – für alle, die Wert auf Unabhängigkeit legen, ohne auf eine sorgfältig organisierte Route zu verzichten. Als angenehmste Reisezeit gelten die Monate von Frühling bis Herbst, wenn die Tage lang und die Städte besonders lebendig sind. Gerne stellen unsere Baltikum-Spezialisten eine private Rundreise nach Ihren Wünschen zusammen und beraten Sie persönlich.