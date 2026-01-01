Lettland Reisen vom Spezialisten
Jugendstil, Ostseestrände und weite Wälder
Riga: die grösste Jugendstilsammlung Europas
Riga ist die grösste Stadt des Baltikums und hat zwei sehr verschiedene Gesichter. Die Altstadt mit dem Schwarzhäupterhaus, dem Dom und den Gebäuden der Grossen und Kleinen Gilde erzählt von der Hansezeit. Wenige Gehminuten entfernt beginnt das Neustadtviertel mit der weltweit dichtesten Ansammlung von Jugendstilarchitektur – über 700 Gebäude, viele davon von Michail Eisenstein an der Albertstrasse.
Der Zentralmarkt in den alten Zeppelinhangars ist einer der grössten Märkte Europas und der beste Ort, um lettische Küche kennenzulernen. Drei Nächte sind ein guter Rahmen für Riga.
Jurmala, Kurland und der Gauja-Nationalpark
Jurmala liegt eine halbe Stunde von Riga entfernt: 30 Kilometer feiner Sandstrand, dahinter Kiefernwald und Holzvillen aus der Jahrhundertwende. Der Ort war schon zu Sowjetzeiten das Seebad der Region und hat diesen Charakter behalten.
Weiter westlich beginnt Kurland mit dem Kap Kolka, wo sich Ostsee und Rigaer Bucht treffen, und den kaum besuchten Fischerdörfern der livischen Küste. Im Landesinneren liegt der Gauja-Nationalpark mit Sandsteinfelsen, Burgruinen und dem Schloss Turaida – Lettlands beliebteste Wanderregion.
Beste Reisezeit und was Sie einplanen sollten
Mai bis September ist die verlässlichste Reisezeit. Der Sommer ist mild bei rund 20 bis 22 Grad, die Tage sind sehr lang. Die Sonnwendfeier Jani in der Nacht auf den 24. Juni ist Lettlands wichtigstes Fest und wird im ganzen Land mit Feuern und Liedern begangen.
Der Herbst färbt die Wälder des Gauja-Tals eindrücklich, der Winter ist kalt und schneesicher, mit Weihnachtsmarkt auf dem Rigaer Domplatz. Lettland gehört zur EU und zur Eurozone, Kartenzahlung ist überall möglich.
Lettland als Teil einer Baltikum-Reise
Lettland lässt sich einzeln bereisen oder mit den Nachbarländern verbinden. Einen Überblick über Routen und Reisearten geben unsere Seiten zu Baltikum Reisen, Mietwagenrundreisen und Städtereisen. Aus diesen Bausteinen entsteht im Beratungsgespräch Ihre persönliche Route.
Mai bis September. Der Sommer ist mild bei 20 bis 22 Grad mit sehr langen Tagen. Der Herbst färbt die Wälder des Gauja-Tals eindrücklich, der Winter ist kalt und schneesicher mit Weihnachtsmarkt in Riga.
Riga besitzt die weltweit dichteste Ansammlung von Jugendstilarchitektur mit über 700 Gebäuden, viele davon an der Albertstrasse. Dazu kommt die Hanse-Altstadt mit Schwarzhäupterhaus und Dom sowie der Zentralmarkt in den alten Zeppelinhangars.
Drei Nächte für Riga, insgesamt eine Woche für eine Rundreise mit Jurmala, dem Gauja-Nationalpark und der Kurland-Küste. Die Distanzen sind kurz, das Land lässt sich gut mit dem Mietwagen erschliessen.
Ja. Der Badeort liegt eine halbe Stunde von Riga entfernt und bietet 30 Kilometer feinen Sandstrand, Kiefernwälder und Holzvillen aus der Jahrhundertwende. Er ist per Zug bequem als Tagesausflug erreichbar.
Lettlands ältester und bekanntester Nationalpark im Tal der Gauja, oft lettische Schweiz genannt. Sandsteinfelsen, Wanderwege, Burgruinen und das Schloss Turaida bei Sigulda machen ihn zur beliebtesten Wanderregion des Landes.
Lettland gehört zur EU und zur Eurozone – gezahlt wird mit Euro. Kartenzahlung ist überall Standard, auch für kleine Beträge.
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