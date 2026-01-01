Riga: die grösste Jugendstilsammlung Europas

Riga ist die grösste Stadt des Baltikums und hat zwei sehr verschiedene Gesichter. Die Altstadt mit dem Schwarzhäupterhaus, dem Dom und den Gebäuden der Grossen und Kleinen Gilde erzählt von der Hansezeit. Wenige Gehminuten entfernt beginnt das Neustadtviertel mit der weltweit dichtesten Ansammlung von Jugendstilarchitektur – über 700 Gebäude, viele davon von Michail Eisenstein an der Albertstrasse.

Der Zentralmarkt in den alten Zeppelinhangars ist einer der grössten Märkte Europas und der beste Ort, um lettische Küche kennenzulernen. Drei Nächte sind ein guter Rahmen für Riga.