Tallinn: die besterhaltene Hansestadt des Nordens

Tallinns Altstadt gehört zu den vollständigsten mittelalterlichen Stadtbildern Europas und steht seit 1997 auf der Unesco-Welterbeliste. Die Stadtmauer ist über weite Strecken erhalten, dahinter liegen der Domberg mit Aussicht über die Dächer, das Rathaus aus dem 15. Jahrhundert und die orthodoxe Alexander-Newski-Kathedrale. Zwei bis drei Nächte genügen für die Altstadt.

Wer länger bleibt, entdeckt das andere Tallinn: das Kreativquartier Telliskivi in umgebauten Fabrikhallen, das Seeflugzeughafen-Museum mit U-Boot und Wasserflugzeugen sowie die Strandpromenade von Pirita. Tallinn liegt zwei Fährstunden von Helsinki entfernt, was Kombinationen mit Finnland naheliegend macht.