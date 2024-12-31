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Weihnachtszauber in Riga ab Riga

Es gibt wirklich nichts, das Weihnachten in Lettland übertrifft. Wenn die Tage kürzer und die Nächte kälter werden, feiern die Letten die Schönheit des Winters und bereiten sich auf eines der wichtigsten Feste des Jahres vor. Lettland zur Weihnachtszeit sollte auf eines jeden Wunschliste stehen, zusammen mit traditionellen lettischen Gerichten wie Piragi und den verschiedenen mit Kümmel gewürzten Getränken.

Reisedaten
01.12. - 31.12.2024
Weihnachtszauber in Riga ab Riga
Preis auf Anfrage
ab/bis Riga
Highlights:
- Weihnachtliches Riga
- Geführter Altstadtrundgang
- Lokale Köstlichkeiten
- Wunderschöne Architektur
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ankunft in Riga nach individueller Anreise. Per Transfer mit der Deutsch sprechenden Guidebegleitung geht es zum Hotel.

2. Tag Riga (F)

Nach dem Frühstück machen Sie einen geführten Altstadtrundgang mit Besichtigung des Schwarzhäupterhauses, der Petri-Kirche, der Johannis-Kirche, des Ordensschlosses, der Jakobi-Kirche, der Drei Brüder, des Pulverturmes und der Kleinen- und Grossen Gildehäusern. Anschliessend steht der Besuch des Weihnachtsmarktes auf dem Domplatz mit Glühweinverkostung auf dem Programm. Gut gestärkt besichtigen Sie noch die Jugendstilstrassen in der Neustadt. Der restliche Tag steht zur freien Verfügung oder oder nehmen Sie an einer der optionalen Besichtigungen teil.

3. Tag Riga (F)

Heute können Sie die Stadt auf eigene Faust erkunden. Vielleicht möchten Sie ja die verschiedensten Köstlichkeiten auf dem Zentralmarkt probieren. Oder Sie besuchen das Kalnciems Viertel, wo restaurierte Gebäude aus dem 19. Jahrhundert auf eine Besichtigung warten. Die Gebäude laden die Besucher ein, das Design von Lettland und Europa zu geniessen, dazu gibt es noch in den Hinterhöfen Märkte, Kunstausstellungen und kreative Werkstätten. Der Höhepunkt des Viertels sind aber die Schiguli-Wagen, die einen in die Vergangenheit versetzen.

4. Tag Heimreise (F)

Nach dem Frühstück werden Sie mit dem Transfer zum Flughafen gebracht und treten die Heimreise an.

Privatreise 4 Tage ab/bis Riga
Im Preis inbegriffen
  • 3 Übernachtungen im 3* oder 4* Hotel
  • Buffet-Frühstück
  • Flughafentransfers
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • 3-stündiger Stadtrundgang
  • Glühweinverkostung mit Deutsch sprechendem Guide
  • Stadtgebühr in Riga
Nicht im Preis inbegriffen
  • Internationale Flüge
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Optionale Besichtigungen

Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage

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