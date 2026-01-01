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Vilnius

Vilnius Reisen vom Spezialisten

Ein Mix verschiedenster Epochen

Herzlich willkommen in Vilnius, der Hauptstadt Litauens! Die Stadt überrascht Sie mit ihrer grossen Anzahl an wunderschönen Baudenkmälern verschiedenster Stile und Epochen. Die Altstadt erscheint wie ein riesiges Museum unter freiem Himmel. Es gibt viele Gründe, nach Vilnius zu reisen – die Prachtbauten erinnern an die Zeit, als der polnisch-litauische Staat zu den mächtigsten Europas gehörte. Man entdeckt aber auch Überbleibsel des einst regen jüdischen Lebens sowie Erinnerungen an die sowjetische Zeit. Der Kampf des kleinen Volkes um sein Recht auf Selbstbestimmung ist allgegenwärtig.

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Häufige Fragen zu Vilnius Städtereisen

Baudenkmäler verschiedenster Stile und Epochen – die Altstadt wirkt wie ein Museum unter freiem Himmel. Die Prachtbauten erinnern an die Zeit, als der polnisch-litauische Staat zu den mächtigsten Europas gehörte.

Überbleibsel des einst regen jüdischen Lebens sowie Erinnerungen an die sowjetische Zeit und den Kampf Litauens um Selbstbestimmung.

Ja. Städtereisen im Baltikum lassen sich zu einer Rundreise über alle drei Hauptstädte verbinden.

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