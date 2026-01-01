Vilnius Reisen vom Spezialisten
Ein Mix verschiedenster Epochen
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Häufige Fragen zu Vilnius Städtereisen
Baudenkmäler verschiedenster Stile und Epochen – die Altstadt wirkt wie ein Museum unter freiem Himmel. Die Prachtbauten erinnern an die Zeit, als der polnisch-litauische Staat zu den mächtigsten Europas gehörte.
Überbleibsel des einst regen jüdischen Lebens sowie Erinnerungen an die sowjetische Zeit und den Kampf Litauens um Selbstbestimmung.
Ja. Städtereisen im Baltikum lassen sich zu einer Rundreise über alle drei Hauptstädte verbinden.
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