Baltische Metropolen ab Vilnius

1 . Tag Vilnius Individuelle Anreise und Transfer vom Flughafen ins Hotel. Abends Begrüssung durch Ihre Reiseleitung.

2 . Tag Litauens Hauptstadt Entdecken Sie am Morgen die litauische Hauptstadt. Auf Ihrem Stadtrundgang sehen Sie Highlights wie die Kathedrale, die Peter-Paul-Kirche oder die alte Universität. Am Nachmittag lernen Sie Trakai, die ehemalige Hauptstadt kennen. Das Wahrzeichen, die gotische Wasserburg, liegt verträumt inmitten des Sees. Die Inselburg wurde im 14. Jahrhundert gebaut und ist heute die letzte gotische Wasserburg Europas. Am Abend gemeinsames Abendessen mit Folkloredarbietungen. (F, A)

3 . Tag Schloss Rundale Auf dem Weg nach Riga besuchen Sie den Berg der Kreuze, einer der heiligsten Plätze des katholischen Litauens. Später in Lettland erwartet Sie das Schloss Rundale, die ehemalige Sommerresidenz kurländischer Herzöge. Nach der Schlossführung erreichen Sie am späteren Nachmittag die lettische Hauptstadt Riga. (F)

4 . Tag Riga und Jūrmala Riga ist die grösste Stadt der drei baltischen Hauptstädte. Auf einem Rundgang durch die Altstadt besuchen Sie wichtige Kulturgüter wie das Rigaer Schloss, den Dom oder das Schwedentor. Am Nachmittag unternehmen Sie einen Ausflug in das belebte Seebad Jūrmala, das für seine Holzarchitektur und die sandigen Strände bekannt ist. Am Abend besuchen Sie ein Orgelkonzert im Dom von Riga. (F)

5 . Tag Gauja-Nationalpark Heute steht der Ausflug in den Gauja-Nationalpark und die Stadt Sigulda auf dem Programm. Lauschen Sie der märchenhaften Sage über die Rose von Turaida. Besichtigung des Grabsteins von Maija, der Ruinen der Bischofsburg und der Schwertritterburg sowie der geheimnisvollen Gutmanns- Höhle. Am Nachmittag besuchen Sie das Lettische Ethnographische Freilichtmuseum mit seinen beeindruckenden historischen Gebäuden. Ein lettisches Abendessen bildet den Tagesabschluss. (F, A)

6 . Tag Die Küste von Pärnu Entlang der Küstenstrasse gelangen Sie zum estnischen Sommerferienort Pärnu. Bevor Sie durch die nördlichen Wälder in Richtung Tallinn weiterfahren, geniessen Sie einen gemütlichen Spaziergang am Strand. (F)

7 . Tag Mittelalterliches Tallinn Auf Ihrem Stadtrundgang entdecken Sie den mittelalterlichen Charme Tallinns. Die Tour führt Sie vorbei am Toompea-Schloss, dem Dom, der orthodoxen Alexander Newski- Kathedrale und der Stadthalle. Am Nachmittag unternehmen Sie einen Ausflug in den Kadriorg-Park und besuchen das Kunstmuseum KUMU. Den Abschluss bildet ein mittelalterliches Abendessen. (F, A)

8 . Tag Lahemaa Nationalpark Geniessen Sie den Ausflug zum Nationalpark Lahemaa, wo Sie das Palmse Schloss, das von Pahlen-Familiendenkmal und das Sagadi Schloss besuchen. Die Tour endet mit einem Besuch im reizenden Schloss Vihula aus dem 16. Jahrhundert und dem Vodka Museum. Am Nachmittag bringt Sie die Fähre durch den finnischen Archipel nach Helsinki. (F)

9 . Tag Helsinki Sie starten den Tag mit einer Stadtrundfahrt zu den wichtigen Orten wie dem Hafen, dem Senatsplatz mit der Domkirche, der zentralen Mannerheimstrasse oder dem Parlamentsgebäude. Am Nachmittag unternehmen Sie einen Ausflug zur Festung Suomenlinna, einem Kulturschatz, dessen Bau im 18. Jahrhundert als Seefestung begonnen wurde. (F)

10 . Tag Rück- oder Weiterreise Transfer zum Flughafen und individuelle Weiter- oder Rückreise in die Schweiz (F)