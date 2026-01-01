1 . Tag Tallinn Individuelle Anreise nach Tallin. Transfer vom Flughafen ins Hotel.

2 . Tag Tallinn Tallinn weist eine bezaubernde Mischung von mittelalterlichem Flair und modernem Stadtleben auf. Im Sommer ist das Zentrum mit seinen zahlreichen Läden, Galerien, Souvenirgeschäften, Strassencafés und Restaurants sehr belebt. Schlendern Sie die älteste mittelalterliche Altstadt in Nordeuropa. In den verwinkelten Gässchen gibt es an fast jeder Ecke etwas Spannendes zu entdecken.

3-4 . Tag Verträumte Inselwelten Transfer zum Flughafen und Übernahme Ihres Mietwagens. Es geht nun ab auf die Insel! Von Virtsu aus nehmen Sie die Fähre zur Insel Muhu. Ab hier, bis hin zu den benachbarten Inseln, erstreckt sich eine Übergangszone aus Mischwäldern aus Kiefern und Laubbäumen. Über einen Damm gelangen Sie auf die Insel Saaremaa. Entdecken Sie die unberührte Natur der Insel in den Nationalparks, belebt von seltenen Tier- und Pflanzenarten. Altestnische Dörfer mit Herrenhäusern und Windmühlen erinnern an alte Zeiten. Besichtigen Sie eine der bedeutendsten Natursehenswürdigkeiten Estlands, den Meteoritenkrater Kaali. Zweimal übernachten Sie in Kuressaare, wo Sie auch die Bischofsburg besichtigen können.

5 . Tag Weisse Sandstrände Mit der Fähre geht es wieder zurück auf das Fest­land. Ihr heutiges Ziel ist Pärnu, ein Seebad an der Ostsee. Machen Sie einen ausgedehnten Spaziergang entlang der wunderschönen Sandstrände und erkunden Sie das farbenfrohe und malerische Städtchen Pärnu.

6 . Tag Tartu, die Universitätsstadt Heute fahren Sie nach Tartu. Die Universitätsstadt besticht durch ihre hübsche Altstadt mit dem klassizistischen Hauptgebäude der Universität, der gotischen Johanniskirche, dem Rathausplatz und dem Domberg «Toomemägi».

7-8 . Tag Nationalpark Lahemaa Nördlich von Tartu erreichen Sie den Nationalpark Lahemaa, der durch eine gewässerreiche Landschaft sowie eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt geprägt ist. Geniessen Sie die beeindruckende Landschaft aus Mooren und Wäldern bei einer Wanderung auf dem Viru-Hochmoor. Erkunden Sie die Ostseeküste mit ihren malerischen Fischerdörfern, zahlreichen Buchten und Halbinseln. Lohnenswert ist auch die Besichtigung der Herrenhäuser von Palmse und Sagadi.

9 . Tag Tallinn Ihre Reise führt Sie zurück nach Tallinn. Empfehlenswert ist die Besichtigung des Kadriorg-Parks und des Kunstmuseums KUMU.

10 . Tag Rückreise Fahrt zum Flughafen und Rückgabe des Mietwagens. Individuelle Weiterreise oder Rückreise in die Schweiz.