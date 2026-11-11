Knecht Reisegruppe Gütesiegel
baltikumreisen

Events vom Spezialisten

Events & Informationsveranstaltungen

Tauchen Sie mit uns ein in eine faszinierende Reisewelt! An unseren Informationsveranstaltungen erfahren Sie viel Neues zu unseren Destinationen und Produkten aus erster Hand. Wir möchten Sie einladen, einige unserer absoluten Perlen aus unserer Fernreisepalette näher kennen zu lernen. Wo nicht anders erwähnt, ist der Eintritt frei. Wir laden Sie herzlich dazu ein, an unseren aktuellen Events teilzunehmen.

Derzeit sind keine Events geplant. Sobald neue Termine feststehen, finden Sie sie an dieser Stelle.

Gruppenreisen Baltikum

Erkunden Sie die baltischen Staaten auf einer Gruppenreise und profitieren Sie von der Erfahrung des Reiseleiters.

box reference

Mietwagenrundreisen Baltikum

Entdecken Sie auf eigene Faust, was das Baltikum zu bieten hat. Die Höhepunkte Estlands, Lettlands und Litauens sind am einfachsten mit dem eigenen Fahrzeug zu erreichen.

box reference

Privatreisen Baltikum

Bevorzugen Sie es individuell unterwegs zu sein, aber möchten Sie nicht am Steuer eines Mietwagens sitzen? Dann ist eine private Rundreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln genau das Richtige für Sie.

box reference

Städtreisen Baltikum

Entdecken Sie die Hauptstädte der drei baltischen Staaten, Estland, Lettland und Litauen.

box reference