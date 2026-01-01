Entdecken Sie die Hauptstädte der drei baltischen Staaten, Estland, Lettland und Litauen. Sie können sich dabei entweder auf einen Stadt konzentrieren oder die Städte bequem kombinieren. Erkunden Sie die charmanten Altstädte, lassen Sie sich von interessanten Museen inspirieren, geniessen Sie die köstliche Küche oder besuchen Sie eine kulturelle Veranstaltung. Die baltischen Städte Tallinn, Riga und Vilnius haben definitiv einiges zu bieten.