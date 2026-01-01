Knecht Reisegruppe Gütesiegel
baltikumreisen
hero background

Städtereisen Baltikum vom Spezialisten

Die drei Hauptstädte

Entdecken Sie die Hauptstädte der drei baltischen Staaten, Estland, Lettland und Litauen. Sie können sich dabei entweder auf einen Stadt konzentrieren oder die Städte bequem kombinieren. Erkunden Sie die charmanten Altstädte, lassen Sie sich von interessanten Museen inspirieren, geniessen Sie die köstliche Küche oder besuchen Sie eine kulturelle Veranstaltung. Die baltischen Städte Tallinn, Riga und Vilnius haben definitiv einiges zu bieten.

fragen sie uns

Städtereise Riga

Die Hauptstadt Lettlands ist eine pulsierende Metropole mit vielen Restaurants, Bars und kulturellen Veranstaltungen.

Städtereise Tallinn

Ob historisch oder modern, Tallinn kommt erfrischend und mit einem kühlen, nordischen Charme daher. Die zahlreichen Facetten der Stadt werden Sie bestimmt begeistern.

Städtereise Vilnius

Die Hauptstadt Litauens, welche Sie mit ihrer grossen Anzahl an wunderschönen Baudenkmälern verschiedenster Stile und Epochen überrascht.

Weihnachtsmarkt Tallinn

Vom 21. November bis 27. Dezember verwandelt sich der Rathausplatz in ein Weihnachtsdorf. 2019 wurde der Tallinner Weihnachtsmarkt zum besten in Europa gekürt – und zählt auch heute noch zu den schönsten in Europa.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Baltikum-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren