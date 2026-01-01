Städtereisen Baltikum vom Spezialisten
Die drei Hauptstädte
Städtereise Tallinn
Ob historisch oder modern, Tallinn kommt erfrischend und mit einem kühlen, nordischen Charme daher. Die zahlreichen Facetten der Stadt werden Sie bestimmt begeistern.
Städtereise Vilnius
Die Hauptstadt Litauens, welche Sie mit ihrer grossen Anzahl an wunderschönen Baudenkmälern verschiedenster Stile und Epochen überrascht.
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