Vilnius und die Wasserburg Trakai

Vilnius hat die grösste barocke Altstadt Osteuropas, seit 1994 Unesco-Welterbe. Über 40 Kirchen stehen auf engem Raum, dazu die Universität aus dem 16. Jahrhundert mit ihren dreizehn Innenhöfen und das Künstlerviertel Uzupis, das sich 1997 augenzwinkernd zur unabhängigen Republik erklärte und eine eigene Verfassung an die Hauswand geschraubt hat.

Eine halbe Autostunde westlich liegt Trakai: eine gotische Backsteinburg auf einer Insel im Galve-See, im 14. Jahrhundert Residenz der litauischen Grossfürsten. Der Ausflug ist einer der lohnendsten des Landes und gut an einem halben Tag zu schaffen.