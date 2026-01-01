1 . Tag Tallinn Individuelle Anreise nach Tallinn, Übernahme des Mietwagens und Fahrt ins Hotel.

2 . Tag Tallinn mit dem Velo Zusammen mit Ihrer örtlichen Reiseleitung erkunden Sie die älteste mittelalterliche Altstadt auf dem Velo. Von der imposanten Alexander Newski-Kathedrale, zum Schloss und zu den gotischen Wohnhäusern bis über die Stadtmauern hinaus führt Sie Ihre Tour durch den Kadriorgpark bis zur Küstenpromenade. Zurück am Startort haben Sie Zeit für einige Entdeckungen. (F)

3 . Tag Mit dem Kanu unterwegs Ihr heutiges Tagesziel ist Pärnu. Unterwegs lernen Sie den Nationalpark Soomaa auf einer spannenden Kanufahrt durch die wunderbare Natur kennen. Geniessen Sie das leise Gleiten durch die Parklandschaft bevor Sie Ihre Fahrt nach Pärnu fortsetzen. (130 km) (F)

4 . Tag Sigulda und Riga Im mittelalterlichen Cesis treffen Sie auf eine schöne und bestens erhaltene Altstadt, die mit ihren romantischen Gassen zum Bummeln einlädt. Sigulda liegt in der Region, die aufgrund ihrer reizvollen Landschaft auch als Lettische Schweiz bezeichnet wird. In Sigulda erwartet Sie ein Schloss und ein gutes Netz an Wander- und Spazierwegen. Bevor Ihr Weg weiter via Turaida nach Riga führt, ist zudem der Besuch der Gutmannshöhle lohnenswert. (220 km) (F)

5 . Tag Riga mit dem Velo Auf einer Velotour mit Ihrer Reiseleitung erkunden Sie Riga: von der Altstadt mit der Petrikirche, dem Dom, dem Schwedentor und dem Pulverturm bis zum Jugendstilviertel in der Neustadt. Weiter passieren Sie die Kleine und Grosse Gilde, das restaurierte Holzgebäudeviertel und das futuristische Gebäude der Nationalbibliothek. Nachmittags haben Sie genügend Zeit für eigene Entdeckungen. (F)

6 . Tag Klaipėda Ihr heutiges Ziel ist Klaipėda, wo Sie verschiedene Sehenswürdigkeiten und eine grosse Anzahl an Kunst im öffentlichen Raum erwarten. Der Simon-Dach-Brunnen ist sicherlich das bekannteste Kunstwerk. Er wurde zum Andenken an den gleichnamigen Dichter errichtet. Die Brunnenfigur erinnert an das bekannteste Werk von Simon Dach, das Ännchen von Tharau. (310km) (F)

7 . Tag Kurische Nehrung Heute unternehmen Sie einen Ausflug auf die Kurische Nehrung. Die rund 100 Kilometer lange Halbinsel erwartet Sie mit imposanten Dünen. Besichtigen Sie Nida und unternehmen Sie einen Spaziergang auf die grosse Düne im Fischerdorf Joudkrante, wo sich ein mystischer Hexenberg mit Holzfiguren aus der litauischen Volksmythologie befindet. (F)

8 . Tag Wanderung im Regionalpark Neris Auf der Fahrt nach Vilnius halten Sie im Regionalpark Neris. Mit Ihrem örtlichen Reiseführer erkunden Sie auf einer rund dreistündigen Wanderung die faszinierende Landschaft zwischen tiefen Wäldern und sanften Hügeln sowie das UNESCO-Kulturerbe Kernavė. Anschliessend fahren Sie weiter in die litauische Hauptstadt Vilnius. (320 km) (F)

9 . Tag Vilnius mit dem Velo Sie starten den Tag mit Ihrer Reiseleitung auf einer Velotour durch das historische Zentrum und besuchen Bauwerke verschiedener Religionen. Zudem besichtigen Sie das Gotische Ensemble, die Universität und das Stadttor Aušros Vartai mit seiner Kapelle der Morgenröte. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Wir empfehlen beispielsweise einen Ausflug zur Wasserburg Trakai. (F)

10 . Tag Rück- oder Weiterreise Rückgabe des Mietwagens am Flughafen. Individuelle Weiter- oder Rückreise. (F)