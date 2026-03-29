Höhepunkte Baltikum ab Vilnius

1 . Tag Ankunft in Vilnius Ankunft in Vilnius und Transfer zu Ihrem Hotel. Nach dem Check in, erwartet Sie ein Willkommensgetränk und es findet ein erstes Kennenlernen der anderen Teilnehmer statt.

2 . Tag Vilnius (F, A) Vilnius ist bekannt für seine mehr als 1.200 mittelalterlichen Gebäude und 48 Kirchen. Der Vormittag umfasst eine Panoramafahrt durch die Stadt und einen Rundgang durch die Altstadt. Der Nachmittag bietet einen Ausflug zur Wasserburg Trakai. Am Abend geniessen Sie ein litauisches Abendessen im Senoji Trobele.

3 . Tag Vilnius - Riga (F) Auf dem Weg nach Riga ist der erste Halt der Berg der Kreuze in Siauliu, eine der heiligsten Stätten des katholischen Litauens. Nach der Überquerung der lettischen Grenze erreichen Sie den prächtigen Rundale- Palast. Nach einer Führung durch den Palast fahren Sie durch die sanften Hügel Südlettlands und erreichen Riga am späten Nachmittag.

4 . Tag Riga (F) Die 1201 vom deutschen Bischof Albert gegründete Stadt Riga ist die grösste der drei baltischen Hauptstädte und bietet ein wahres Kaleidoskop architektonischer Stile. Der Rundgang am Vormittag führt durch das Jugendstilviertel und die Altstadt mit dem Rigaer Schloss, dem Dom, sowie dem Freiheitsdenkmal. Der Nachmittag ist für einen fakultativen Besuch in Jurmala reserviert. Am Abend steht ein optionales Orgelkonzert in der Domkirche auf dem Programm.

5 . Tag Gauja Nationalpark (F) Nachdem Sie sich mit Riga vertraut gemacht haben, Sie fahren in die atemberaubende Landschaft des Gauja-Nationalparks und in die Stadt Sigulda. Sie lauschen der mittelalterlichen Legende von der Rose von Turaida und sehen die Ruinen der Bischofsburg, bevor Sie nach Riga zurückkehren. Am Nachmittag ist für einen Besuch des Ethnographischen Freilichtmuseums.

6 . Tag Riga - Tallin (F) Die Tour geht weiter entlang der Küstenautobahn nach Pärnu. Hier machen Sie einen kurzen Rundgang durch den Ort, bevor Sie durch das nordestnische Waldgebiet weiterfahren und am frühen Nachmittag in Tallinn ankommen.

7 . Tag Tallinn (F, A) Tallinn ist eine charmante Mischung aus mittelalterlichem und modernem Stadtleben. Die Altstadt ist im Sommer mit ihren vielen Galerien und Restaurants ein belebter Ort. Auf der Stadtrundfahrt um die Stadtmauern herum, sehen Sie unter andrem das Toompea-Schloss, die Domkirche und die Grosse Gildehalle. Am Nachmittag wird ein Ausflug zum Kadriorg-Park und ein Besuch des KUMU angeboten (fakultativ). Am Abend erleben Sie ein mittelalterliches Abendessen im Restaurant Maikrahv.

8 . Tag Heimreise (F) Heute heisst es Abschied nehmen vom Baltikum. Transfer zum Flughafen und individuelle Heimreise.