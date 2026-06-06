1 . Tag Riga Individuelle Anreise und Transfer vom Flughafen ins Hotel. Abends Begrüssung durch Ihre Reiseleitung.

2 . Tag Riga, die Hauptstadt Lettlands Riga ist die grösste der drei baltischen Hauptstädte. Auf einem Spaziergang durch die Altstadt kommen Sie am Schloss, dem Dom und den unzähligen Gildehäusern vorbei. Am Nachmittag können Sie fakultativ das Lettische Ethnographische Freilichtmuseum besuchen. (F)

3 . Tag Weisse Sandstrände Heute verlassen Sie Riga und Lettland. Ihren ersten Stopp in Estland machen Sie in Pärnu. Geniessen Sie einen Spaziergang am weissen Sandstrand. Durch endlose Wälder geht es dann nach Tallinn, wo Sie drei Nächte verbringen. (F)

4 . Tag Mittelalterliches Tallinn Auf einem Stadtrundgang am Morgen entdecken Sie den mittelalterlichen Charme Tallinns. Die Tour führt Sie vorbei am Toompea- Schloss, dem Dom, der orthodoxen Alexander Newski-Kathedrale und der Stadthalle. Am Nachmittag unternehmen Sie einen Ausflug in den Kadriorg-Park und besuchen das Kunstmuseum KUMU. Den Abschluss bildet ein mittelalterliches Abendessen. (F)

5 . Tag Ausflug Nationalpark Lahemaa Geniessen Sie den Ausflug zum Nationalpark Lahemaa, wo Sie das Palmse Schloss, das von Pahlen-Familiendenkmal und das Sagadi Schloss besuchen. Die Tour endet mit einem Besuch im reizenden Schloss Vihula aus dem 16. Jahrhundert und dem Vodka Museum. Übernachtung in Tallinn. (F)

6 . Tag Tartu, die Universitätsstadt Heute verlassen Sie Tallinn Richtung Tartu. Die Universitätsstadt verfügt über eine hübsche Altstadt mit dem klassizistischen Hauptgebäude der Universität, der gotischen Johanniskirche, dem Rathausplatz sowie dem Domberg «Toomemägi». Der Nachmittag steht zu Ihrer freien Verfügung für einige Erkundungen der charmanten Stadt. (F)

7 . Tag Tartu - Grasi Die heutige Fahrt führt Sie nach Stameriena, die eng mit dem italienischen Schriftstelle Giuseppe Tomasi di Lampedusa verbunden ist. Das nächste Ziel ist die kleine, private Talava-Cider-Brauerei. Hier haben Sie die Möglichkeit, ihre Produkte zu verkosten. Am Nachmittag erreichen Sie das Grasi Manor, ein klassizistisches Herrenhaus mitten in Lettland. Übernachtung und Abendessen im Grasi Manor. (F, A)

8 . Tag Daugavpils, die zweitgrösste Stadt Lettlands Sie fahren nach Aglona, wo Sie die Basilika besuchen. Anschliessend erwartet Sie mit dem Keramik-Workshop ein wichtiges Stück lettgallischer Kultur. Später besuchen Sie die Festung Daugavpils aus dem 19. Jahrhundert sowie das historische Zentrum der Stadt. Im Mark Rothko Art Center sehen Sie die originalen Meisterwerke des Begründers des abstrakten Expressionismus. Anschliessend beziehen Sie Ihr Hotel. (F)

9 . Tag Nationalpark Aukstatijia Heute verlassen Sie Lettland und erreichen den litauischen Nationalpark Aukstatija mit seinen vielen Seen, Bächen und Flüsschen. Sie erkunden den Park zu Fuss und besuchen die hübsche Seestadt Paluse, die für ihre Holzkirche bekannt ist. Am späten Nachmittag erreichen Sie Vilnius. (F)

10 . Tag Barockstadt Vilnius Auf Ihrer Besichtigungstour unternehmen Sie einen Rundgang durch die Altstadt, vorbei an der Kathedrale, dem Gediminas- Turm, verschiedenen Kirchen, der Universität und dem Tor der Morgenröte. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, das Grossfürstliche Scholss Vilnius zu besuchen (fakultativ). (F)

11 . Tag Rück- oder Weiterreise Transfer zum Flughafen und individuelle Weiter- oder Rückreise in die Schweiz (F)