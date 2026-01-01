Riga Reisen vom Spezialisten

Beste Reisezeit für Riga

Riga lässt sich grundsätzlich das ganze Jahr über entdecken – jede Saison zeigt die lettische Hauptstadt von einer anderen Seite. Als beste Reisezeit für eine Städtereise gelten die Monate Mai bis September: Die Temperaturen sind dann angenehm mild, die Tage lang, und das Leben spielt sich in den Strassencafés, Parks und Innenhöfen der Altstadt ab. Rund um Mittsommer wird es so weit im Norden kaum richtig dunkel – die hellen Abende laden zu einem Spaziergang entlang der Daugava oder durch die Jugendstilviertel ein.

Auch Frühling und Herbst haben ihren Reiz: Die Stadt ist weniger besucht, und Sehenswürdigkeiten, Museen und Restaurants lassen sich in aller Ruhe geniessen. Der Winter in Riga ist kalt und oft verschneit – dafür zeigt sich die Altstadt in der Adventszeit besonders stimmungsvoll, wenn Weihnachtsmärkte die Plätze rund um den Dom beleben. Wer eine winterliche Städtereise nicht scheut, erlebt Riga dann von seiner märchenhaften Seite.

Unsere Baltikum-Spezialisten beraten Sie gerne, welche Reisezeit am besten zu Ihren Plänen passt – ob sommerliche Kombination mit der Ostseeküste oder vorweihnachtlicher Kurztrip.