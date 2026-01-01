Riga Reisen vom Spezialisten
Die Metropole des Baltikums
Weihnachtszauber in Riga
Preis auf Anfrage
ab/bis Riga
Highlights: Weihnachtliches Riga, Geführter Altstadtrundgang, Lokale Köstlichkeiten, Wunderschöne Architektur
4 Tage / 3 Nächte
Beste Reisezeit für Riga
Riga lässt sich grundsätzlich das ganze Jahr über entdecken – jede Saison zeigt die lettische Hauptstadt von einer anderen Seite. Als beste Reisezeit für eine Städtereise gelten die Monate Mai bis September: Die Temperaturen sind dann angenehm mild, die Tage lang, und das Leben spielt sich in den Strassencafés, Parks und Innenhöfen der Altstadt ab. Rund um Mittsommer wird es so weit im Norden kaum richtig dunkel – die hellen Abende laden zu einem Spaziergang entlang der Daugava oder durch die Jugendstilviertel ein.
Auch Frühling und Herbst haben ihren Reiz: Die Stadt ist weniger besucht, und Sehenswürdigkeiten, Museen und Restaurants lassen sich in aller Ruhe geniessen. Der Winter in Riga ist kalt und oft verschneit – dafür zeigt sich die Altstadt in der Adventszeit besonders stimmungsvoll, wenn Weihnachtsmärkte die Plätze rund um den Dom beleben. Wer eine winterliche Städtereise nicht scheut, erlebt Riga dann von seiner märchenhaften Seite.
Unsere Baltikum-Spezialisten beraten Sie gerne, welche Reisezeit am besten zu Ihren Plänen passt – ob sommerliche Kombination mit der Ostseeküste oder vorweihnachtlicher Kurztrip.
Jugendstil, Hansestadt-Flair und Zentralmarkt – Rigas Höhepunkte
Die Altstadt von Riga gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und erzählt auf engem Raum von der wechselvollen Geschichte der einstigen Hansestadt: Das prächtig verzierte Schwarzhäupterhaus am Rathausplatz, der Dom mit seiner berühmten Orgel und die verwinkelten Gassen mit ihren mittelalterlichen Speicherhäusern bilden ein eindrückliches Ensemble. Vom Turm der Peterskirche geniessen Sie zudem einen weiten Blick über die Dächer der Stadt bis zur Daugava.
Nur wenige Gehminuten von der Altstadt entfernt wartet ein weiterer Grund, weshalb Riga unter Architekturliebhabern einen besonderen Ruf geniesst: Die Stadt besitzt eines der grössten zusammenhängenden Jugendstil-Ensembles Europas. Besonders in der Alberta iela und den umliegenden Strassen reiht sich Fassade an Fassade – reich verziert mit Ornamenten, Masken und Skulpturen. Ein geführter Rundgang lohnt sich, um die Details und Geschichten hinter den Bauten zu entdecken.
Einen authentischen Einblick in den Alltag der Letten bietet der Zentralmarkt unweit des Bahnhofs, dessen markante Markthallen auf ehemalige Zeppelin-Hangars zurückgehen: An unzähligen Ständen werden geräucherter Fisch, dunkles Brot, Beeren und eingelegtes Gemüse angeboten – ideal, um die lettische Küche kennenzulernen, bevor Sie den Abend in einem der Restaurants der Altstadt ausklingen lassen.
Ausflüge ab Riga: Ostseestrand, Nationalpark und Baltikum-Kombinationen
Riga ist ein idealer Ausgangspunkt, um Lettland und das ganze Baltikum kennenzulernen. Nur eine kurze Fahrt westlich der Hauptstadt liegt Jūrmala, das traditionsreiche Seebad an der Rigaer Bucht: kilometerlanger Sandstrand, duftende Kiefernwälder und historische Holzvillen machen den Ort zum beliebten Ziel für einen Tagesausflug – oder für ein paar erholsame Badetage im Anschluss an die Städtereise.
Nordöstlich von Riga erstreckt sich der Gauja-Nationalpark rund um das Städtchen Sigulda. Das bewaldete Flusstal der Gauja mit seinen Burgen und Sandsteinfelsen zählt zu den schönsten Landschaften Lettlands und lässt sich gut als Tagesausflug mit einer Städtereise verbinden.
Wer mehr Zeit mitbringt, kombiniert Riga mit den beiden anderen baltischen Hauptstädten: Tallinn im Norden und Vilnius im Süden sind gut erreichbar und ergänzen sich perfekt zu einer Drei-Städte-Reise. Besonders flexibel entdecken Sie die Region auf einer unserer Mietwagenrundreisen durchs Baltikum oder auf einer individuell zusammengestellten Privatreise – unsere Spezialisten kennen das Baltikum aus eigener Erfahrung und stellen Ihre Route gerne persönlich zusammen.
Rigas Jugendstilviertel und die Altstadt
Keine andere Stadt Europas besitzt so viele Jugendstilfassaden wie Riga – rund ein Drittel des Stadtzentrums ist in diesem Stil gebaut.
Die Alberta iela
In der Alberta iela reihen sich die bekanntesten Bauten von Michail Eisenstein aneinander: Fassaden mit steinernen Gesichtern, Sphinxen und Pfauen. Das Jugendstilmuseum in der Hausnummer 12 zeigt eine originalgetreu eingerichtete Wohnung samt Wendeltreppe.
Altstadt und Schwarzhäupterhaus
Die Altstadt zählt seit 1997 zum UNESCO-Welterbe. Am Rathausplatz steht das rekonstruierte Schwarzhäupterhaus mit seiner reich verzierten Backsteinfassade, daneben der Dom und die Petrikirche, deren Turm einen Rundblick über die Stadt bietet.
Der Zentralmarkt in den Zeppelinhallen
Fünf ehemalige Zeppelinhangars aus den 1920er-Jahren beherbergen einen der grössten Märkte Europas. Zwischen geräuchertem Fisch, Schwarzbrot und eingelegtem Gemüse erlebt man den lettischen Alltag unmittelbarer als in jedem Museum.
Ausflüge, Anreise und beste Reisezeit
Riga eignet sich für ein verlängertes Wochenende ebenso wie als Auftakt einer Baltikum-Rundreise.
Jūrmala und der Gauja-Nationalpark
Der Ostseebadeort Jūrmala liegt eine halbe Zugstunde entfernt und besticht durch Holzvillen und einen kilometerlangen Sandstrand. Nordöstlich schliesst der Gauja-Nationalpark an, mit der Burg Turaida und Sandsteinhöhlen über dem Flusstal.
Beste Reisezeit
Von Mai bis September ist es mild bei 18 bis 24 Grad, die Abende bleiben im Juni lange hell. Der Winter ist kalt und dunkel, entschädigt aber mit Weihnachtsmarkt – der erste Christbaum der Welt soll 1510 in Riga gestanden haben.
Anreise und Kombinationen
Ab der Schweiz beträgt die Flugzeit rund zweieinhalb Stunden. Riga liegt zentral zwischen Vilnius und Tallinn; eine Rundreise durch alle drei baltischen Hauptstädte lässt sich in acht bis zehn Tagen fahren.
Häufige Fragen zu Riga
Von Mai bis September ist es mild bei 18 bis 24 Grad, im Juni bleiben die Abende lange hell. Der Winter ist kalt und dunkel, bietet dafür einen der stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte Nordeuropas.
Das Jugendstilviertel um die Alberta iela, die UNESCO-Altstadt mit Schwarzhäupterhaus und Petrikirche sowie den Zentralmarkt in den fünf ehemaligen Zeppelinhangars.
Der Ostseebadeort Jūrmala mit seinen Holzvillen liegt eine halbe Zugstunde entfernt, der Gauja-Nationalpark mit der Burg Turaida etwas weiter nordöstlich.
Ja, Riga liegt zentral zwischen beiden. Eine Rundreise durch alle drei baltischen Hauptstädte lässt sich in acht bis zehn Tagen fahren.
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