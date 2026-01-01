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Mietwagenrundreisen Baltikum

Frei und unabhängig

Entdecken Sie auf eigene Faust, was das Baltikum zu bieten hat. Bei einer Rundreise durch die drei baltischen Staaten kommen Sie definitiv auf Ihre Kosten. Die Höhepunkte Estlands, Lettlands und Litauens sind am einfachsten mit dem eigenen Fahrzeug zu erreichen. Wandern Sie durch die Wälder der Nationalparks, geniessen Sie die Sandstrände an der Ostseeküste, erkunden Sie verträumte Burgen und Schlösser oder erleben Sie die drei Hauptstädte des Baltikums. Mit dem Mietwagen sind Sie auf Ihrer Baltikum-Rundreise frei und unabhängig.

Icon map14 Tage
Auf Zeitreise durch Lettland und Estland
Preis auf Anfrage
ab/bis Riga
Highlights:
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map15 Tage
Baltikum deluxe
Preis auf Anfrage
ab Tallinn bis Vilnius
Highlights: Weltkulturerbe Tallinn, Lahemaa Nationalpark, Wasserburg Trakai, Wunderschöne Landschaften
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map8 Tage
Baltikum kompakt
Preis auf Anfrage
ab Vilnius bis Tallinn
Highlights: Vilnius Altstadt, Wasserburg Trakai, Kurische Nehrung & Berg der Kreuze, Städteperlen Riga und Tallinn
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map10 Tage
Das Baltikum aktiv erleben
Preis auf Anfrage
ab Tallinn bis Vilnius
Highlights: Tallinn, Riga und Vilnius mit dem Velo entdecken, Kanufahrt im Soomaa Nationalpark, Wanderung im...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map8 Tage
Die Ostsee erleben
Preis auf Anfrage
ab Vilnius bis Riga
Highlights:
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map10 Tage
Estland: Inselwelten und Nationalpark
Preis auf Anfrage
ab/bis Tallinn
Highlights: Unberührte Natur, Seltene Tier- und Pflanzenwelt, Malerisches Städtchen Pärnu, Universitätsstadt Tartu
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map15 Tage
Zauber der Natur und Kultur
Preis auf Anfrage
ab/bis Riga
Highlights:
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte

Mietwagen buchen für Ihre Baltikum-Reise

In unserem Angebot finden Sie eine Auswahl an interessanten und abwechslungsreichen Selbstfahrerrouten im Baltikum. Ihr Auto können Sie einfach in Tallin, Riga oder Vilnius entgegennehmen beziehungsweise abgeben. Die Routenvorschläge können problemlos an Ihre Wünsche angepasst werden. Bei den aufgeführten Reisen sind jeweils die Übernachtungen in Hotels oder Herrenhäuser inbegriffen. Die Mietwagen sind jedoch noch nicht eingeschlossen. Somit können Sie die Mietwagengrösse nach Ihren Bedürfnissen auswählen.

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Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Baltikum-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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