Mietwagenrundreisen Baltikum
Frei und unabhängig
Baltikum deluxe
Preis auf Anfrage
ab Tallinn bis Vilnius
Highlights: Weltkulturerbe Tallinn, Lahemaa Nationalpark, Wasserburg Trakai, Wunderschöne Landschaften
15 Tage / 14 Nächte
Baltikum kompakt
Preis auf Anfrage
ab Vilnius bis Tallinn
Highlights: Vilnius Altstadt, Wasserburg Trakai, Kurische Nehrung & Berg der Kreuze, Städteperlen Riga und Tallinn
8 Tage / 7 Nächte
Das Baltikum aktiv erleben
Preis auf Anfrage
ab Tallinn bis Vilnius
Highlights: Tallinn, Riga und Vilnius mit dem Velo entdecken, Kanufahrt im Soomaa Nationalpark, Wanderung im...
10 Tage / 9 Nächte
Estland: Inselwelten und Nationalpark
Preis auf Anfrage
ab/bis Tallinn
Highlights: Unberührte Natur, Seltene Tier- und Pflanzenwelt, Malerisches Städtchen Pärnu, Universitätsstadt Tartu
10 Tage / 9 Nächte
Mietwagen buchen für Ihre Baltikum-Reise
In unserem Angebot finden Sie eine Auswahl an interessanten und abwechslungsreichen Selbstfahrerrouten im Baltikum. Ihr Auto können Sie einfach in Tallin, Riga oder Vilnius entgegennehmen beziehungsweise abgeben. Die Routenvorschläge können problemlos an Ihre Wünsche angepasst werden. Bei den aufgeführten Reisen sind jeweils die Übernachtungen in Hotels oder Herrenhäuser inbegriffen. Die Mietwagen sind jedoch noch nicht eingeschlossen. Somit können Sie die Mietwagengrösse nach Ihren Bedürfnissen auswählen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Baltikum-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen