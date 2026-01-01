Entdecken Sie auf eigene Faust, was das Baltikum zu bieten hat. Bei einer Rundreise durch die drei baltischen Staaten kommen Sie definitiv auf Ihre Kosten. Die Höhepunkte Estlands, Lettlands und Litauens sind am einfachsten mit dem eigenen Fahrzeug zu erreichen. Wandern Sie durch die Wälder der Nationalparks, geniessen Sie die Sandstrände an der Ostseeküste, erkunden Sie verträumte Burgen und Schlösser oder erleben Sie die drei Hauptstädte des Baltikums. Mit dem Mietwagen sind Sie auf Ihrer Baltikum-Rundreise frei und unabhängig.