1 . Tag Tallinn Individuelle Anreise und Transfer vom Flughafen zu Ihrem zentral gelegenen Hotel.

2 . Tag Historisches Tallinn Tallinn steht auf der UNESCO-Liste für Weltkulturerbe. Die Stadt weist eine bezaubernde Mischung von mittelalterlicher Friedlichkeit und modernem Stadtleben auf. Im Sommer ist das Zentrum mit seinen vielen Läden, Galerien, Souvenirgeschäften, Strassencafés und Restaurants sehr belebt. Unternehmen Sie einen Rundgang durch die älteste mittelalterliche Altstadt in Nordeuropa. In den verwinkelten Gässchen gibt es an fast jeder Ecke etwas Spannendes zu entdecken. (F)

3 . Tag Herrenhäuser und Fischerdörfer Am Morgen übernehmen Sie Ihren Mietwagen im Stadtbüro und fahren in den Lahemaa Nationalpark. Er ist der älteste und grösste Nationalpark Estlands. Erkunden Sie die Ostseeküste mit ihren malerischen Fischerdörfern, zahlreichen Buchten und Halbinseln. Lohnenswert ist auch die Besichtigung der Herrenhäuser von Palmse und Sagadi. Die nächsten zwei Nächte verbringen Sie im «Vihula Manor», einem alten Herrenhaus, welches wunderschön renoviert wurde. (ca. 165 km) (F)

4 . Tag Entspannung im Lahemaa Nationalpark Sie können die Seele baumeln lassen! Geniessen Sie im «Eco-Spa» von Vihula eine wohltuende Massage (gegen Gebühr). Wer mehr auf aktive Erholung steht, kann eine Wanderung durch das Hochmoor Viru machen oder die wunderschöne Natur mit einem gemieteten Fahrrad erkunden. (F)

5 . Tag Tartu, die Universitätsstadt Nach dem Frühstück geht es Richtung Tartu. Die Universitätsstadt verfügt über eine hübsche Altstadt mit dem klassizistischen Hauptgebäude der Universität, der gotischen Johanniskirche, dem Rathausplatz sowie dem Domberg «Toomemägi». (ca. 150 km) (F)

6 . Tag Gauja Nationalpark Sie fahren nach Lettland. Unterwegs kommen Sie durch den Gauja Nationalpark. Geniessen Sie die Natur bei einer Wanderung. Lohnenswert ist auch die Besichtigung der ehemaligen Hansestadt Cesis oder der Bischofsburg in Turaida. Sie verbringen zwei Nächte in Riga. (ca. 245 km) (F)

7 . Tag Riga Unternehmen Sie einen Rundgang durch die Altstadt und besichtigen Sie das Rigaer Schloss, den Rigaer Dom, die St. Petri-Kirche und die «Drei Brüder». Sehenswert sind auch die berühmten Jugendstilstrassen in der Neustadt. (F)

8 . Tag Ab an die Küste! Es geht ab an die Küste! Wir empfehlen Ihnen einen Abstecher nach Jürmala zu machen. Quer durchs Land fahren Sie nach Liepaja an der Ostseeküste. (ca. 225 km) (F)

9 . Tag Die Bernsteinküste Entlang der Küste fahren Sie gemütlich Richtung Süden. Im litauischen Badeort Palanga werden Sie zweimal übernachten. In einem schönen Palast aus dem 17. Jahrhundert befindet sich das sehenswerte Bernsteinmuseum. Sie erfahren Spannendes über das Gold der Ostseeküste. (ca. 75 km) (F)

10 . Tag Sanddünen auf der Kurischen Nehrung Wenn Sie Lust haben und das Wetter gut ist, verbringen Sie den Tag am Meer. Wir empfehlen Ihnen aber einen Ausflug zur Kurischen Nehrung. Von Klaipéda aus geht es mit der Fähre hinüber auf die Halbinsel. Fahren Sie durch malerische Fischerdörfchen und wandern Sie auf einer der grössten Sanddünen Europas. Ein einmaliges Naturerlebnis. (ca. 160 km) (F)

11 . Tag Kaunas, ehemalige Hauptstadt Litauens Weiter geht die Reise nach Kaunas, der ehemaligen Hauptstadt Litauens. Unternehmen Sie einen Rundgang durch die Altstadt mit der Burg, dem gotischen Rathausplatz, der Kathedrale und dem Perkunashaus. (ca. 240 km) (F)

12 . Tag Badekurort Druskininkai Ihr Etappenziel ist Druskininkai. Das milde Klima und die legendäre Kraft des sehr salzigen Mineralwassers haben den Ort zum bedeutendsten Heilbad Litauens gemacht. (ca. 125 km) (F)

13 . Tag Wasserburg Trakai Auf dem Weg nach Vilnius empfehlen wir Ihnen einen Halt in Trakai. Dessen Ortsbild wird von der roten, gotischen Wasserburg geprägt. Der märchenhafte Anblick wurde zu einem der beliebtesten Fotosujets von Litauen. Nach Ihrer Ankunft in Vilnius geben Sie den Mietwagen im Stadtbüro ab. Sie übernachten zweimal in der litauischen Hauptstadt. (ca. 155 km) (F)

14 . Tag Weltkulturerbe in Vilnius Lernen Sie die litauische Metropole kennen. Die Altstadt wurde aufgrund ihrer mehr als 1200 eindrucksvollen historischen Gebäude und 48 Kirchen zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Besichtigen Sie die Kathedrale, den Gediminas- Turm, die Universität sowie das Tor der Morgenröte. (F)

15 . Tag Rück- oder Weiterreise Transfer zum Flughafen und individuelle Weiterreise oder Rückreise in die Schweiz (F)