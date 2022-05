Philippinen Inselhopping

Ein Land mit vielen Gesichtern

Im Rahmen von Philippinen Reisen ist auch ein Besuch der Insel Cebu ein interessantes Unterfangen. Denn die schöne Natur der Insel macht einen Aufenthalt vor Ort zu einem entspannten Erlebnis, an welches Sie sich noch lange Zeit erinnern werden. Des Weiteren können Sie von hier aus viele kleinere Inseln mit reizvollen Landschaften besuchen. So lockt die kleine Nachbarinsel Bohol viele Besucher durch ihre als Chocolate Hills bekannten Hügel an. Siquijor ist hingegen als Insel des Feuers bekannt, da sich die spanischen Eroberer einst nicht erklären konnten, warum die Insel, obwohl unbewohnt, in einer Art Feuerschein dalag. Später fand man heraus, dass dieses Phänomen durch dort lebende Glühwürmchen ausgelöst wurde. Egal, ob Sie die faszinierenden Chocolate Hills oder so interessante Orte wie die Cambugahay Wasserfälle besuchen, auf den Philippinen ist immer etwas los.