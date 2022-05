Die im Bereich der Sulusee gelegene Coron Bay beeindruckt nicht nur durch ihre herrlichen Strände, sondern auch durch eine atemberaubende Natur. Neben eindrucksvollen Höhlen bietet die Region mehrere Bergseen wie den Kayangan Lake und den Barrakuda Lake. Ein wahres Traumziel ist die Coron Bay besonders auch für Taucher. Denn wenn Sie es lieben, spektakuläre Unterwasserwelten zu erkunden, sind Sie in der Coron Bay genau richtig! Dies liegt vor allem an den über 10 Schiffswracks, die sich in einer Tiefe von 5 bis 20 Metern befinden und allen Tauchern offenstehen. Aber auch die Korallenriffe der Umgebung sind sehr interessant. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie schon bald unsere erfahrenen Spezialisten!