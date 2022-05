Ihre Philippinen Gruppenreise führt Sie zusammen mit Gleichgesinnten zu den Highlights dieses unglaublich vielfältigen Landes. Der Inselstaat ist überwiegend katholisch, und von den insgesamt 7.641 Inseln sind nur 800 Inseln von Menschen bewohnt. Lernen Sie auf Ihrer Gruppenrundreise die unterschiedlichen kulturellen Aspekte der Philippinen kennen! Ihre kompetente Reiseleitung führt Sie zu den schönsten Plätzen in der Natur. Ihre Fragen zu Kultur, zu Menschen, Sprachen und mehr werden bei Gruppenrundreisen gerne beantwortet. Sie sehen die bekannten Reisterrassen von Banaue, erholen sich an exotischen Stränden und besprechen mit Ihren Mitreisenden die vielen neuen Eindrücke Ihrer Philippinen Gruppenreise. Unsere Spezialisten freuen sich, Ihnen das passende Angebot an Philippinen Gruppenrundreisen herauszusuchen!