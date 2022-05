Märchenhafte Myanmar Rundreisen

Architektonische Attraktionen und historische Kunstwerke

Unsere Burma Rundreise führt Sie in die historische Königsstadt Pagan am Irrawaddy. Der eindrucksvolle Ananda-Tempel zählt zu den elftgrössten Bauwerken Pagans. Traum eines jeden Burma-Reisenden ist die „Goldene Stadt“ Mandalay, auf die Sie von dem knapp 240 Meter hohen Hügel oberhalb der Stadt einen herrlichen Blick haben. Vom Gipfel leuchten goldene Pagoden und die einzige Buddha-Statue von Mandalay, der Shweyattaw-Buddha. Auf engem Raum entdecken Sie in der Stadt die riesige Palastanlage, Klöster und fantastische Pagoden. Nur wenige Kilometer entfernt liegt Amarapura mit dem Kloster Mahangandayon. Wie in einem Film ist der Anblick, wenn sich hier jeden Tag tausend Mönche mit ihrer Reisschale einreihen, um sich ihr Essen abzuholen. Auf Ihren Wunsch hin können Sie daran teilhaben!

Religion und Spiritualität bestimmen das Leben

Setzen Sie Ihre Erlebnisse wie in Mosaiksteinchen zusammen und gewinnen Sie einen umfassenden Eindruck dieses unglaublich beeindruckenden Landes, sei es bei einer Kurzrundreise oder bei Flussfahrten durch Myanmar. Die Menschen und ihr Land lassen Sie teilhaben an den Lebensgewohnheiten, ihrem Streben und ihrer Sehnsucht. Ihr Dasein im Sinne von Buddha beruht auf einer sanften Art zu leben. Bewegen Sie sich auf historischen Pfaden durch Wälder und Dörfer oder gestalten Sie Ihre Rundreisen per Boot, Bahn oder Flugzeug. Wir führen Sie zu Pagoden und den Klöstern der alten Königsstädte sowie zu den „Geistern“ am Schrein des Mount Popa. Im Shan-Hochland empfängt Sie ein sehr angenehmes Klima, das bereits die Engländer zu schätzen wussten.