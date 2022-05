In der ehemaligen Hauptstadt von Burma spielt Symbolik noch heute eine wichtige Rolle. Beispielsweise in der Shwedagon Pagode, direkt am Singuttara Hill. Hier ist die Legende noch spürbar: Fünf Lotusblüten kündigten das Nahen der Buddhas an. In der Pagode werden ausserdem acht Haare von Buddha Gautama aufbewahrt. Zahlreiche Einheimische spendeten Blattgold, welches im Anschluss sofort auf die Wand der hundert Meter hohen Stupa aufgetragen wurde. Heute befinden sich rund 60 Tonnen Gold an den Mauern. Das sorgt natürlich dafür, dass die Stupa aus der Ferne bereits funkelt. Fragen Sie unsere Spezialisten nach aktuellen und verfügbaren Yangon Reisen. Diese Stadt werden Sie von der ersten Minute an in Ihr Herz schliessen!