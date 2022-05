Inle Lake Reisen

Der Inle Lake in Burma ist ein See, den seine friedvolle Atmosphäre zu einem beliebten Ausflugsziel macht. Viele Sehenswürdigkeiten an den Ufern, wie das beeindruckende Kloster Nga Phe Kyaung, verleihen dem See sein einzigartiges Flair. Sehr sehenswert ist auch die Pagode Phaung Daw U, die insbesondere zu Zeiten des Lichterfestes ein wundervolles Bild abgibt. Neben der auf dem See schwimmenden königlichen Barke finden Sie in der Umgebung viele weitere Attraktionen und können auf unvergesslichen Bootstouren den See ausgiebig erkunden. Des Weiteren werden in der Umgebung viele Trekkingabenteuer angeboten, die es Ihnen ermöglichen, die eindrucksvollen Landschaften Burmas zu entdecken. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten für weitere Informationen zum Inle Lake.