Burma Schiffsreisen

Der Fluss Irrawaddy ist für Burma eine wichtige Lebensader. Von seiner Quelle in den Ausläufern des Himalajas, bahnt er sich seinen Weg mitten durch Burma, bis er in ein riesiges Flussdelta übergeht und in der Andamanensee mündet. Wenn Sie Burma durch eine Flusskreuzfahrt erkunden, erwarten Sie wunderschöne Ausblicke auf eine harmonische Landschaft und interessante Einblicke in das Alltagsleben eines lebendigen Landes. Malerische Dörfer und die für Burma typischen goldenen Pagoden bestimmen das Panorama an den Ufern des Irrawaddy und vermitteln Ihnen ein Gefühl, warum dieses Land so beliebt bei Besuchern ist. Wenn Sie daran interessiert sind eine der schönsten Landschaften Südostasiens hautnah zu erleben, ist es eine gute Idee, noch heute unsere Spezialisten zu kontaktieren, damit diese Ihnen umgehend alle Informationen über ausgedehnte Burma Flusskreuzfahrten zukommen lassen können.