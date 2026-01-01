Jordanien auf eigene Faust entdecken ab Amman

1 . Tag Amman (A) Ankunft in Amman und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Amman.

2 . Tag Amman (F, A) Nach dem Frühstück Übernahme Ihres Mietwagens. Anschliessend empfiehlt sich die jordanische Hauptstadt zu entdecken und/oder nordwärts nach Jerash und Ajloun zu fahren um die römischen Ruinen respektive das Schloss zu besichtigen. Übernachtung in Amman.

3 . Tag Amman / Madaba / Kerak / Petra (F, A) Fahrt Richtung Süden. Auf dem Weg empfiehlt sich der Besuch von Madaba, Berg Nebo sowie dem Ritterschloss von Kerak. Übernachtung in Petra

4 . Tag Petra (F, A) Heute erkunden Sie die eindrückliche und weitläufige Felsenstadt Petras. Übernachtung in Petra.

5 . Tag Petra / Wadi rum (F, A) Fahrt südlich ins Wadi Rum Reservat. Jeeptour durch die faszinierende Wüstenlandschaft. Übernachtung im Wüstencamp.

6 . Tag Wadi Rum / Aqaba (F, A) Kurze Fahrt nach Aqaba, wo das Rote Meer zum Baden einlädt. Übernachtung in Aqaba.

7 . Tag Aqaba / Totes Meer (F, A) Fahrt ans Tote Meer. Übernachtung am Toten Meer.

8 . Tag Totes Meer (F, A) Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung am Toten Meer. Mietwagenabgabe Abends im Hotel am Toten Meer. Übernachtung am Toten Meer.

9 . Tag Totes Meer / Amman (F) Fahrt zum Flughafen Amman, Rückflug in die Schweiz.