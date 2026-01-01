Jordanien auf eigene Faust entdecken ab Amman
Jordanien auf eigene Faust entdecken ab Amman
ab CHF 1090.– / pro Person
ab/bis Amman
Highlights:
- Amman
- Ruinen von Jerash
- Totes Meer
- Felsenstadt Petra
- Wüste Wadi Rum
- Aqaba am Roten Meer
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Amman (A)
Ankunft in Amman und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Amman.
2. Tag Amman (F, A)
Nach dem Frühstück Übernahme Ihres Mietwagens. Anschliessend empfiehlt sich die jordanische Hauptstadt zu entdecken und/oder nordwärts nach Jerash und Ajloun zu fahren um die römischen Ruinen respektive das Schloss zu besichtigen. Übernachtung in Amman.
3. Tag Amman / Madaba / Kerak / Petra (F, A)
Fahrt Richtung Süden. Auf dem Weg empfiehlt sich der Besuch von Madaba, Berg Nebo sowie dem Ritterschloss von Kerak. Übernachtung in Petra
4. Tag Petra (F, A)
Heute erkunden Sie die eindrückliche und weitläufige Felsenstadt Petras. Übernachtung in Petra.
5. Tag Petra / Wadi rum (F, A)
Fahrt südlich ins Wadi Rum Reservat. Jeeptour durch die faszinierende Wüstenlandschaft. Übernachtung im Wüstencamp.
6. Tag Wadi Rum / Aqaba (F, A)
Kurze Fahrt nach Aqaba, wo das Rote Meer zum Baden einlädt. Übernachtung in Aqaba.
7. Tag Aqaba / Totes Meer (F, A)
Fahrt ans Tote Meer. Übernachtung am Toten Meer.
8. Tag Totes Meer (F, A)
Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung am Toten Meer. Mietwagenabgabe Abends im Hotel am Toten Meer. Übernachtung am Toten Meer.
9. Tag Totes Meer / Amman (F)
Fahrt zum Flughafen Amman, Rückflug in die Schweiz.
Im Preis inbegriffen:
- 7 Tage Mietwagen Kat. B
- Strassenkarte
- 8 Übernachtungen mit Halbpension
Preise
9 Tage / 8 Nächte ab CHF 1090.– / pro Person