Beschreibung

Einleitung Das kleine Juwel liegt direkt am weissen Sandstrand und dem türkisblauen Meer. Es garantiert mit seinen grosszügig gestalteten Villen ein Höchstmass an Privatsphäre und Erholung.

Lage Auf Benguerra, einer der Inseln des Bazaruto- Archipels - nur 14 km von Vilanculos entfernt. Es ist die zweitgrösste Insel des Archipels und bekannt für ihre unberührten Strände, kristallklares Wasser und vielfältige Meeresfauna. Das Retreat liegt in einem Nationalpark und ist nur per Boot oder Helikopter erreichbar.

Angebot Das luxuriöse ‚Eco'-Boutique Retreat ist mit viel Liebe zum Detail eingerichtet worden. Es sorgt für warme und afrikanische Gastfreundschaft mit Barfuss-Feeling. Zu der Einrichtung gehört ein Restaurant mit schöner Lounge, eine gemütliche Bar, ein Souvenirladen, eine Bibliothek mit Fernseher und Internetzugang, ein PADI-Tauchzentrum und das Azura Spa mit einem grossen Behandlungsangebot. Azura bietet dem Gast folgende Ausflüge zur Auswahl: Inselrundfahrt mit Landrover, Sundownertouren mit einem traditionellen Dhow, Tiefseefischen, Schnorcheln, Bootsausflüge, Tauchen, Ausflüge zu lokalen Dörfern, Picknick am Strand und vieles mehr (teilweise gegen Gebühr).

Zimmer Total 20 Villen. Davon 3 Beach Villen, 3 Luxury Beach Villen (100 m²), 10 Infinity Beach Villen, 2 Royal Beach Villen, die Villa Amizade sowie die Presidential Villa. Die Villen sind unter bambusbedeckten Dächern erstellt und bieten einen privaten Pool und einen Panorama Blick auf den Indischen Ozean – ein Ort zum Verweilen und Entspannen. Alle afrikanisch eingerichteten Bungalows verfügen über ein grosszügiges Badezimmer, Klimaanlage, Deckenventilator, Minibar, Innen- und Aussendusche, eine eigene Veranda sowie eine Strand-Sala. Die geräumigen Infinity Beach Villen befinden sich an bester Strandlage und haben einen grösseren Pool.